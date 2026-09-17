24h Dubai findet 2027 nicht statt - 24h Kyalami stattdessen im Januar

Die unsichere Lage im nahen Osten hat weitere Auswirkungen auf den internationalen Motorsport. In einer Teaminfo teilte die Creventic mit, dass die 24H Series Middle East nicht stattfinden wird. Dies hat Auswirkungen auf die 24h Dubai sowie die geplanten 6h- und 12h-Rennen in Abu Dhabi.

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Die 2027er Ausgabe der 24h Dubai waren vom 8. bis zum 10. Januar geplant. Das Rennen wurde abgesagt. Stattdessen wird die Creventic am selben Wochenende ein 24h-Rennen im südafrikanischen Kyalami ausrichten. Nach drei Rennen der Intercontinental GT Challenge 2019 – 2021 wird dies die Rückkehr des internationalen GT-Rennsports auf den ehemaligen süfafrikanischen GP-Kurs sein.

Damit sich die Teams an die Strecke mit klingenden Kurvennamen wie Crowthorne und Mineshaft gewöhnen können, organisiert die Creventic in der Rennwoche drei Testtage für die Teilnehmer.

Die Rennen in Abu Dhabi werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

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Weitere Informationen soll die Creventic in den kommenden Tagen veröffentlichen.