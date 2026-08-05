24h Nürburgring und RTL verlängern Zusammenarbeit - Präsenz wird ausgebaut

Die ADAC RAVENOL 24h Nürburgring stellen eine wichtige Weiche für ihre weitere mediale Entwicklung: Die Partnerschaft mit RTL Deutschland für die Free-TV-Übertragungen wurde um weitere vier Jahre verlängert. Damit bleibt RTL Deutschland von 2027 bis einschließlich 2030 exklusiver Free-TV-Partner des größten Motorsportevents Deutschlands und eines der bedeutendsten Langstreckenrennen der Welt. Die Vereinbarung umfasst die Ausstrahlungsrechte im Free-TV für den gesamten deutschsprachigen Raum sowie Luxemburg und Liechtenstein.

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Live-Präsenz wird weiter ausgebaut

Mit der Vertragsverlängerung wächst zugleich die Präsenz der 24h Nürburgring im Free-TV. NITRO bleibt die Heimat des Langstreckenklassikers und zeigt das Rennen weiterhin mit seiner umfassenden Live-Berichterstattung in voller Länge. Ausgewählte Phasen werden künftig zusätzlich bei RTL übertragen. Die Live-Fenster umfassen die Vorberichterstattung, den Start und die ersten Rennrunden sowie die entscheidende Schlussphase mit den letzten Runden, dem Zieleinlauf und der Siegerehrung. Auch Highlights des Rennens werden bei RTL zu sehen sein.

«Mit dieser Verlängerung machen wir den nächsten Schritt in der sehr positiven Entwicklung der 24h Nürburgring», sagt Walter Hornung, Rennleiter der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und Sportleiter des ADAC Nordrhein. «Die frühzeitige Vertragsverlängerung spiegelt den Erfolg der vergangenen Jahre wider, der uns steigende Zuschauerzahlen und ein wachsendes Medieninteresse beschert hat. RTL Deutschland honoriert diese Entwicklung mit dem langfristigen Bekenntnis zu unserer Veranstaltung – darüber freuen wir uns sehr. Zugleich ist diese Entscheidung für uns Ansporn, den erfolgreichen Weg konsequent fortzusetzen.»

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Channels, Windowing & Planning bei RTL Deutschland, ergänzt: «Die 24h Nürburgring gehören zu den faszinierendsten Motorsport-Events der Welt und sind seit 2016 eine feste Größe bei NITRO. Umso mehr freut es uns, dass wir mit den zusätzlichen Live-Fenstern bei RTL die Faszination der ‚Grünen Hölle‘ künftig zu noch mehr Menschen bringen. Dass wir die 24h Nürburgring bis mindestens 2030 begleiten und unsere Partnerschaft auf insgesamt 15 Jahre ausbauen, macht uns besonders stolz.»

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Planungssicherheit für Teilnehmer und Partner

Die Skyline Management GmbH verantwortet die Medialisierung der 24h Nürburgring und begleitet die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland seit ihren Anfängen. Matthias Wurm, Managing Director des 24h-Medialisierungspartners, freut sich ebenfalls: «Dass wir die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit RTL Deutschland nicht einfach nur langfristig verlängern, sondern die Medialisierung der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring mit dem erweiterten TV-Konzept nun auch auf ein ganz neues mediales Level bringen konnten, freut uns wirklich sehr. Dies unterstreicht die gemeinsamen positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre und wir sind sehr stolz, dass unser Rennen im deutschen Fernsehen zukünftig dank RTL so stark präsentiert wird.»