50 Jahre Lechner Racing: Filmpremiere mit Stars

1975 gründete der Discjockey und Kaffeehausbetreiber sowie Selfmade-Rennfahrer Walter Lechner (1949-2020) sein Rennteam und bald darauf seine Rennfahrerschule, durch die spätere Stars wie Franz Tost, Toto Wolff, Stefan Bellof, Roland Ratzenberger, Alex Wurz bis hin zu Thommy Preining und Ferdinand Habsburg gingen. Einige davon – Tost, Wolff und Ratzenberger – waren eine Zeit lang Instruktoren, um sich die eigenen Cockpits bezahlen zu können.

Lechner selbst holte Titel in den Formeln Ford und Super V, in der Interserie (fast ein Serienchampion dort), fuhr auf CanAm-Reglement umgebaute F1-Boliden von March und Williams und ab den 1980ern Porsche 962 in Sportwagen-WM und Interserie. 1993 wurde er noch Tourenwagen-Staatsmeister, ehe er sich auf die Rolle des Teamchefs und Schulleiters konzentrierte. Mit Hilfe der Söhne, die ihre Erfolgs-Höhepunkte in 24 Stunden erlebten – Robert als Sieger auf dem Nürburgring in der Zakowski-Viper, Walter jun. als damals jüngster Klassensieger in Le Mans -, wuchs Lechner Racing in den vergangenen 20 Jahren zur fixen Größe im Porsche Supercup (zehn Fahrer, zwölf Teamtitel) und zeitweise auch im Carrera Cup Deutschland.

Die Söhne setzen mittlerweile das Business in Supercup und Porsche Carrera Cup Mittelost (seit 2009) so erfolgreich fort, wie es der Papa aufgebaut hatte. Höchst professionell war auch die 70-minütige Filmdoku, erstellt vom deutschen TV-Routinier Eric Engesser und seinem Team, über die Geschichte von Lechner Racing, die im Salzburger «Das Kino» Premiere vor 150 Gästen hatte und in der zahlreiche Zeitzeugen zu Wort kommen.

Unter den Premierengästen waren Supercup-Champions wie René Rast und Michael Ammermüller (je drei Mal!), Bastian Buus sowie Ex-Lechner-Schützling Thommy Preining. Dazu als Mann der ersten Stunde Walter Schöch sen., Franz Tost, der Mann mit dem rosa Kapperl Andreas Weißenbacher (BWT ist seit 2018 Lechner-Partner), Eishockey-Zampano Herbert Jerich (ein ehemaliger Formel-Renault-Pilot bei den Lechners) und viel Prominenz aus dem Haus Porsche (Stuttgart wie Austria). Der einhellige Wunsch aller: 50 weitere Erfolgsjahre für die Lechners!

