70 GT3-Fahrzeuge - 24h Spa auch 2026 weltgrößtes GT3-Rennen

Die 78. CrowdStrike 24 Hours of Spa (24.–28. Juni) versprechen ein außergewöhnliches Ereignis zu werden. Die heute (Dienstag, 19. Mai) am ersten Tag des offiziellen Prologs vorgestellte Teilnehmerliste umfasst 70 GT3-Fahrzeuge und verspricht einen unglaublichen sportlichen Wettkampf zwischen den größten Namen des weltweiten Sportwagenrennsports.

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Neben einer allgemeinen Vorstellung der Veranstaltung nutzte die SRO Motorsports Group die Pressekonferenz auch, um ein neues Format für das Qualifying und die Superpole vorzustellen. Nur noch 36 Tage, bis die Parade das Stadtzentrum von Spa erreicht – der Countdown läuft.

Die „CrowdStrike 24 Hours of Spa“ ist zweifellos das größte GT-Rennen der Welt. Dies wird jedes Jahr durch die Stärke der Teilnehmerliste unterstrichen, und 2026 bildet da keine Ausnahme.

Tatsächlich weist das Starterfeld eine beeindruckende Ausgewogenheit in allen fünf Klassen auf, von denen sich jede durch ihre Fahreraufstellung auszeichnet. Es werden 18 Fahrzeuge in der Pro-Klasse, neun im Gold Cup, 16 im Silver Cup, 19 im Bronze Cup und acht in der Pro-Am-Klasse am Start sein.

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Diese Nennungen verteilen sich auf 10 renommierte Hersteller. Porsche ist mit 16 Fahrzeugen die am stärksten vertretene Marke, gefolgt von Mercedes-AMG mit 11. BMW, Ferrari und McLaren stellen jeweils acht Fahrzeuge, während die weiteren Anwärter auf den Sieg Aston Martin (7 Fahrzeuge), Audi (6), Corvette (2), Ford (2) und Lamborghini (2) sind.

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Die große Neuigkeit dieser Saison kommt vom Titelverteidiger Lamborghini, der seinen neuen Temerario GT3 zum ersten Mal bei einem 24-Stunden-Rennen an den Start bringen wird. Ebenfalls von Bedeutung ist, dass Ferrari, Ford und Porsche verbesserte Fahrzeuge ins Rennen schicken, um den Sieg zu erringen.

Die aktuelle Teilnehmerliste umfasst mehr als 250 Fahrer aus 43 Nationen und fünf Kontinenten. Darunter befinden sich nicht weniger als 15 ehemalige Sieger. Das siegreiche Trio des Vorjahres – Mirko Bortolotti, Jordan Pepper und Luca Engstler – kehrt vollständig zurück, auch wenn die Fahrer nun auf drei verschiedene Fahrzeuge verteilt sind.

Die vorläufige Teilnehmerliste wurde hier hinterlegt.

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Zu den weiteren großen Namen zählen der zweifache Sieger Jules Gounon, der für Verstappen Racing antritt, sowie Valentino Rossi, Arthur Leclerc, Raffaele Marciello, Nicki Thiim und die vier Sieger des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring vom vergangenen Wochenende: Maxime Martin, Luca Stolz, Maro Engel und Fabian Schiller.

Obwohl es sich um eine rein internationale Veranstaltung handelt, bleibt das „CrowdStrike 24 Hours of Spa“ dennoch eng mit seinen belgischen Wurzeln verbunden. Unter den gemeldeten Teams werden die Fans „Comtoyou Racing“ wiedererkennen, den Sieger der Jubiläumsausgabe 2024; das „Team WRT“, das 2011 und 2014 triumphierte; sowie „Boutsen VDS“, das in diesem Jahr mit Porsche ein neues Kapitel aufschlägt.

Neben diesem Trio – das ausschließlich in der GT World Challenge powered by AWS antritt – werden zwei weitere belgische Teams in der Startaufstellung stehen. Das Haas Racing Team wird zum dritten Mal in Folge bei den 24 Stunden antreten und drei belgische Fahrer in seinem Audi einsetzen. Das nur wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernte Team Mühlner Motorsport kehrt zum ersten Mal seit 2011 zu dieser Veranstaltung zurück und hat Vanina Ickx in seiner Mannschaft.

Insgesamt werden in diesem Jahr 21 Fahrer Belgien vertreten. Unter ihnen befinden sich mehrere internationale Stars. Maxime Martin gewann 2016 das 24-Stunden-Rennen und hat in diesem Jahr bereits das 12-Stunden-Rennen von Bathurst und das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen. Porsche-Pilot Alessio Picariello (2. im Jahr 2025) und BMW-Vertreter Charles Weerts (2. im Jahr 2021 und 3. im Jahr 2024) werden versuchen, ganz nach oben zu klettern, während die jungen Talente Gilles Magnus, Ugo de Wilde, Matisse Lismont, Amaury Cordeel, Gilles Stadsbader, Jef Machiels, Lorens Lecertua, Baptiste Moulin und Benjamin Paque ebenfalls viel Unterstützung erhalten dürften.

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Zu den größten Publikumslieblingen gehört Sarah Bovy. Die ehemalige Klassensiegerin bei ihrem Heimrennen wird ein rein belgisches Quartett anführen, das von Comtoyou Racing gemeldet wurde. Eines ist sicher: Bei der Ausgabe 2026 werden die Lokalmatadoren in voller Stärke antreten.

In sportlicher Hinsicht wird in diesem Jahr ein neues Qualifying-Verfahren eingeführt. Um die Auswirkungen des Verkehrs zu minimieren, werden während des regulären Qualifyings am Donnerstagabend drei Gruppen gebildet. Jede Gruppe erhält 10 Minuten auf der Strecke, wobei die Bronze- und Pro-Am-Fahrer, die Silber- und Gold-Fahrer und schließlich die Pro-Fahrer in dieser Reihenfolge an den Start gehen. Die Durchschnittszeit der Fahrer in jeder Gruppe bestimmt die Startaufstellung

Am Freitagnachmittag um 15:25 Uhr nehmen die 32 schnellsten Autos aus dem Qualifying an einer Superpole-K.o.-Runde teil. Nach 10 Minuten scheiden die 16 Langsamsten aus, und die verbleibenden Fahrer treten in einer siebenminütigen Runde gegeneinander an. Die acht Bestplatzierten bestreiten dann eine weitere siebenminütige Runde, um die letzten vier zu ermitteln, die in einer einzigen schnellen Runde um die Pole-Position des diesjährigen Rennens kämpfen.