Vier bärenstarke Porsche: Absolute Racing greift mit Staraufgebot Sieg an

Mit einem wahren Großaufgebot wird Absolute Racing beim FIA GT World Cup in Macau starten. Der Rennstall setzt vier Porsche 911 GT3 R und einen Audi R8 LMS GT3 ein, welcher von Earl Bamber pilotiert wird .

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Zudem wird Absolute Racing technisches Einsatzteam vom AO Racing by Absolute Porsche sein, den Laurin Heinrich steuert.

Die drei weiteren Porsche des Teams werden von Thomas Preining, Alessio Picariello und Dorian Boccolacci gesteuert. Die Fahrzeuge von Preining und Picariello tragen das Tempo-Design, welches bereits im Vorjahr für viel Begeisterung sorgte. Das Design von Dorian Boccolacci wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

Alexandre Gibot, Geschäftsführer von Porsche Motorsport Asia Pacific, sagt: «Wir freuen uns darauf, mit vier erstklassigen Fahrzeugen nach Macau zu reisen, um beim FIA GT World Cup anzutreten. Wir freuen uns darauf, erneut mit Absolute Racing zusammenzuarbeiten und die Partnerschaft mit AO by Absolute Racing nach ihrem Erfolg beim 1000-km-Rennen von Suzuka wieder aufzunehmen. Alle vier unserer Fahrer verfügen über Erfahrung auf dem Guia Circuit, daher sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam – dank der Kombination aus einem hervorragenden Team und einer soliden technischen Infrastruktur – wieder um die vorderen Plätze kämpfen können. Der Macau-Grand-Prix ist eine prestigeträchtige Veranstaltung im asiatisch-pazifischen Raum, bei der wir unbedingt erfolgreich sein wollen. Wir können es daher kaum erwarten, nächsten Monat dort auf die Strecke zu gehen und den Sieg anzustreben.»

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