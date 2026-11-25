AF Corse bereitet sich auf die Saison 2027 der GT World Challenge Europe vor und gibt nach und nach Einblicke in seine Fahreraufstellung. Das italienische Team hat das erste Trio offiziell vorgestellt, das in der kommenden Saison in der Langstreckenwertung mit einem im Silver Cup eingesetzten Ferrari 296 GT3 Evo an den Start gehen wird.

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Für dieses neue Programm hat sich das von Amato Ferrari geleitete Team entschieden, auf drei junge Fahrer zu setzen: den Spanier Rafael Durán, den Belgier Gilles Renmans und den Italiener Leonardo Colavita.

Der 20-jährige Rafael Durán wird die zentrale Figur dieses Programms sein. Der spanische Fahrer wird dabei alle zehn Rennwochenenden der stärksten GT3-Serie bestreiten, und im Endurance Cup sowie im Endurance Cup antreten. Eine große Verantwortung für einen Fahrer, der seinen Aufstieg in der GT3-Stene fortsetzt. Duran trat in diesem Jahr mit Rinaldi Racing in der GT World Challenge Europe an, aber auch mit AF Corse im International GT Open.

Bei den Langstreckenrennen wird Durán von zwei weiteren jungen Talenten unterstützt. Gilles Renmans, ein 25-jähriger belgischer Fahrer, der zunächst im Kartsport aktiv war, bevor er in die Italian GT und in die Ferrari Challenge wechselte. Seine Karriere führte ihn unter anderem dazu, gemeinsam mit Leonardo Colavita auf die Strecke zu gehen, den er nun bei AF Corse wiedertreffen wird.

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Auch der 21-jährige Italiener verfügt bereits über interessante Erfahrungen in verschiedenen Rennserien. Nach seinen Anfängen im Kartsport in den USA wandte er sich der EuroNASCAR zu, bevor er in den GT-Rennsport wechselte. Durch seine Teilnahme an der Italian GT konnte er auf sich aufmerksam machen, insbesondere mit einem Titel in der GT3 Pro-Am Endurance im Jahr 2025. Außerdem sammelte er erste Erfahrungen im internationalen Langstreckenrennsport durch seine Teilnahme an der Asian Le Mans Series in der LMP3-Klasse.