Alex Hardt nach heftigem Unfall bestraft - Janina Schall bleibt straffrei

Das erste Qualifying der 24h Nürburgring war erst wenige Minuten alt, als es zu einem heftigen Unfall kam. Am Ausgang des Michael-Schumacher-S blieb Alex Hardt im Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup mit Flammenentwicklung liegen. Hardt verließ das Fahrzeug, blieb aber wenige Meter neben dem Auto im Kiesbett stehen. Janina Schall traf im Girls Only Porsche das Wrack daraufhin mit hohen Tempo und verfehlte Hardt im Kiesbett nur knapp.

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Hardt erhielt dafür im Nachgang eine Geldstrafe und muss 300 € zahlen. Die Rennkommissare prüften den Vorfall und stellten fest, dass der Fahrer gegen die allgemeinen Sicherheitsvorschriften verstoßen hatte, da er nicht den schnellsten Weg in Sicherheit gewählt hatte.

Janina Schall blieb hingegen straffrei, auch wenn die Stewards ebenfalls den Fall untersuchten. Die Rennkommissare erhielten einen Bericht über den Zwischenfall der beiden Porsche. Nachdem sie das Videomaterial eingehend geprüft hatten, aus dem hervorging, dass Schall keine Möglichkeit hatte, die Kollision zu verhindern, beschlossen die Rennkommissare, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, und stuften die Kollision als Rennunfall ein.

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