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Angriff aus China! Great Wall Motor kündigt GT3-Boliden an
Great Wall Motor kündigt die Entwicklung eines GT3-Fahrzeugs an. Das Fahrzeug wäre das erste chinesische GT3-Fahrzeug in der 20-jährigen Geschichte der Erfolgskategorie.
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Great Wall Motor kündigt GT3-Boliden anGreat Wall Motor kündigt GT3-Boliden anFoto: Sergio Fonseca
Great Wall Motor kündigt GT3-Boliden an© Sergio Fonseca
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Great Wall Motor hat Pläne für den Bau von Chinas erstem GT3-Rennwagen bekanntgegeben, der auf einem eigens für den kommenden Supersportwagen GF entwickelten 4,0-Liter-V8-Twin-Turbo-Motor basiert.
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Auf der Auto China 2026 in Peking bestätigte der Hersteller weitere Details zum Supercar-Konzept, dessen Name für „Great Faith“ steht. Es handelt sich um einen Plug-in-Hybrid in Straßenfahrzeugform, der auf dem Markt mit dem Ferrari SF90 und Toyotas GR GT konkurrieren soll. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass das von Adam Thomson, dem ehemaligen Chefingenieur von McLaren Automotive, entwickelte Fahrzeug bereits im nächsten Jahr auf den Markt kommen könnte, obwohl der genaue Zeitplan für das geplante GT3-Modell noch unklar ist.
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Great Wall Motor-Vorstandsvorsitzender Wei Jianjun, der kürzlich am Testtag der China GT Championship auf dem Shanghai International Circuit teilnahm, hat die Absicht bekundet, eine Performance-Submarke zu gründen.
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Great Wall Motor wurde 1984 gegründet und ist einer der führenden Automobilhersteller Chinas, produziert derzeit jedoch hauptsächlich SUVs und Pick-ups unter verschiedenen Marken wie Haval, Wey und Tank.
Das Unternehmen unterhält ein Joint Venture mit der BMW Group zur Herstellung von elektrischen MINI-Fahrzeugen.
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