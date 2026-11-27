Bereits mehrfach gab Kimi Antonelli an, dass er ein großer Fan der Nürburgring-Nordschleife ist. Dazu beobachte der diesjährige Formel-1-Weltmeister den Start von Max Verstappen beim 24-Stunden-Rennen im Mai äußerst intensiv. Im Rahmen des Formel-1-Rennens in Katar gab der Italiener bei einem Medientermin an, dass er gerne zusammen mit dem Niederländer auf der Nordschleife antreten möchte!

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«Zuerst müssen wir den Big-Boss Toto überzeugen!», so Antonelli schmunzelnd.

Toto Wolff war in seiner Zeit als Rennfahrer ebenfalls auf der Nordschleife unterwegs. 2009 erlitt der Österreicher in einem Porsche 911 RSR vom heutigen DTM-Team Land-Motorsport dabei einen furchterregenden Unfall in der Fuchsröhre, als ihm bei Tempo 286 km/h das rechte Hinterrad platzte. Wolff schlug dabei mit 268 km/h und mit 27g in die Barriere ein. Er erlitt dabei Wirbelfrakturen und abgerissene Nerven, sowie eine schwere Gehirnerschütterung mit einem sechsmonatigen Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns. Seitdem ist Wolff nicht der größte Freund von Rennen auf der Traditionstrecke.

Antonelli hätte bereits gerne in diesem Herbst einen Permit-Einsatz auf der Nordschleife durchgeführt. Bevor man mit leistungsstarken GT3-Fahrzeugen auf dem Kurs antreten darf, muss man erst seinen «Nordschleifen-Führerschein» in einem leistungsärmeren Fahrzeug machen. «Ich habe mit ihm darüber gesprochen», so damals der stellvertretende Teamchef Bradley Lord. «Ich glaube, er hat es mehr als Scherz gemeint.»

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Das es Antonelli nicht als Scherz meinte, unterstrich der Italiener in Losail. «Speziell die Nordschleife, das ist eine meiner Lieblings-Traumstrecken», so Antonelli auf die Frage seiner Lieblingsstrecke. «Ich habe dort bisher nur eine Runde in einem Straßenauto gedreht und es ist wahnsinnig. Die Strecke ist der absolute Wahnsinn! Ich würde dort eines Tages liebend gerne Rennen fahren.»

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Antonelli würde den Start am liebsten mit dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen durchführen, der in diesem Jahr erstmals am Langstreckenmarathon teilnahm und sich bis Sonntagmittag in aussichtsreicher Siegposition befand, ehe technische Probleme den Red-Bull-Racing-Star und das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing bremsten.

Der Italiener zeigt sich beeindruckt von Verstappen: «Ich habe viel über seine Racecraft gelernt; wie er sich positioniert, um sich selbst in die beste Position für ein Überholmanöver zu bringen, aber auch, wie er sich verteidigt.»