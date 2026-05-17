Antriebswelle verhindert Gesamtsieg von Max Verstappen bei 24h Nürburgring

Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing verliert den Sieg bei den 24h Nürburgring. Max Verstappen, Jules Gounon und Daniel Juncadella verlieren den Sieg beim Langstreckenklassiker! Nach rund 21 Stunden Rennzeit steuerte Juncadella die Box in langsamer Fahrt an.

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Laut Stefan Wendl begann das Problem mit einem ABS-Defekt, ehe Vibrationen und Geräusche dazukamen und Juncadella in langsamer Fahrt zurück zur Box fuhr, ehe dort ein Problem an der Antriebswelle festgestellt wurde.

Stefan Wendl versichert, dass das Fahrzeug auf die Strecke zurückkehren wird und einige Runden am Rennende absolvieren wird, wenn die WINWARD Racing-Mannschaft den Schaden am Mercedes-AMG GT3 mit der #3 repariert hat.