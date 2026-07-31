Aston Martin schwimmt im Regen von Magny-Cours zur Bestzeit

Jamie Day fuhr im Walkenhorst Motorsport Aston Martin die Bestzeit. Der Brite umrundete den Kurs in 1:54.168 Minuten. Aufgrund der Witterungsbedingungen war die Rundenzeit allerdings nicht repräsentativ, da auch nur 26 der 44 Fahrzeuge Rundenzeiten setzten.

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Marvin Dienst fuhr im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die zweitschnellste Runde. 0,065 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.

Maro Engel komplettierte in der Mann-Filter-Mamba die Top-3-Positionen.

Pünktlich zum Start der zweiten Trainingssitzung setzte starker Regen in Magny-Cours ein, welcher die Strecke komplett unter Wasser setzte. Dementsprechend zurückhaltend waren viele Teams und zögerten ihren Start in die Sitzung heraus. Nach rund einer halben Stunde ließ dieser nach und mehr Fahrzeuge fuhren auf den ehemaligen GP-Kurs.

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Nach rund einer Dreiviertelstunde nahm der Regen erneut stark zu und Gewitter setzte ein. Die Sitzung wurde mit der Roten Flagge unterbrochen und nicht mehr aufgenommen.

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Ergebnis GT World Challenge Europe Magny-Cours Training 2 (Top 10):