Audi-Bestzeit schließt Trainingstag in Misano ab
Mit einer Audi-Bestzeit endet der erste Trainingstag des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Der Eastalent Racing Audi von Christopher Haase und Simon Reicher mit Bestzeit.
Audi-Bestzeit am Abend in Misano. Der Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 von Christopher Haase und Simon Reicher fuhr die schnellste Runde auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Haase umrundete den Kurs in 1:32.347 Minuten und setzte damit die Tagesbestzeit an der Adriaküste.
Den zweiten Rang belegte der GetSpeed Mercedes-AMG GT3 von Anthony Bartone und Aurelien Panis. 0,393 Sekunden fehlten auf die Audi-Bestzeit.
Der Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Bolide von Dani Juncadella und Jules Gounon komplettiert die Top-3-Platzierungen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Training 2 (Top 10):
Christopher Haase/Simon Reicher - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3
Anthony Bartone/Aurelien Panis - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
Dani Juncadella/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
Augusto Farfus/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3
Andrea Frassineti/Ariel Levi – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
Dennis Marschall/Dustin Blattner - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3
Tommaso Mosca/Matias Zagazeta - AF Corse - Ferrari 296 GT3
Ricardo Feller/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3
Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3
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