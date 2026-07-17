Audi-Bestzeit schließt Trainingstag in Misano ab

Audi-Bestzeit am Abend in Misano. Der Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 von Christopher Haase und Simon Reicher fuhr die schnellste Runde auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Haase umrundete den Kurs in 1:32.347 Minuten und setzte damit die Tagesbestzeit an der Adriaküste.

Werbung

Werbung

Den zweiten Rang belegte der GetSpeed Mercedes-AMG GT3 von Anthony Bartone und Aurelien Panis. 0,393 Sekunden fehlten auf die Audi-Bestzeit.

Der Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Bolide von Dani Juncadella und Jules Gounon komplettiert die Top-3-Platzierungen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Training 2 (Top 10):

Christopher Haase/Simon Reicher - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3 Anthony Bartone/Aurelien Panis - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 Dani Juncadella/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3 Augusto Farfus/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3 Andrea Frassineti/Ariel Levi – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3 Dennis Marschall/Dustin Blattner - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3 Tommaso Mosca/Matias Zagazeta - AF Corse - Ferrari 296 GT3 Ricardo Feller/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3 Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3

Werbung