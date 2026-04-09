Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Sportwagen
  4. /
  5. Sportwagen
  6. /
  7. News
Werbung
Audi schließt den GT World Challenge Europe-Test an der Spitze ab
Audi-Bestzeit beim Vorsaisontest der GT World Challenge Europe auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Christopher Haase fuhr im Eastalent Racing R8 LMS GT3 die schnellste Runde.
Sportwagen
Audi schließt den Test mit der Bestzeit ab© SRO
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Eastalent Racing beendet den Vorsaisontest der GT World Challenge Europe in Le Castellet mit der Bestzeit. Im dritten und letzten Testsegment fuhr das Audi-Ass Christopher Haase die Bestzeit im Audi des österreichischen Teams. Haase umrundete den Kurs in 1:54.352, was ihm die überlegene Bestzeit nach elf Stunden Testzeit einbrachte.
Werbung
Werbung
Den zweiten Rang belegte der Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R von Dorian Boccolacci, Alessio Picariello und Morris Schuring. Auf die Bestzeit des Audis fehlten dem Team aber bereits 0,283 Sekunden. Bastian Buus, Ricardo Feller und Thomas Preining komplettierten im Lionspeed GP Porsche die Top 3-Positionen.
Im Artikel erwähnt
Die Sitzung musste nach nur 13 Minuten mit der Roten Flagge unterbrochen werden. Jamie Day verunfallte am Steuer des Topfahrzeugs von Walkenhorst Motorsport heftig in Kurve sieben. Der junge Brite konnte den Aston Martin unverletzt verlassen.
Werbung
Werbung
Nach rund eineinhalb Stunden kam es zu einer weiteren Unterbrechung, als Mari Boya im Comtoyou Racing Aston Martin - de er sich unter anderem mit Lance Stroll teilt - in Kurve zwei verunfallte. Die Sitzung war für das Team ebenfalls beendet.
Ergebnis (Top 10):
  1. Simon Reicher/Christopher Haase/Markus Winkelhock – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3
  2. Dorian Boccolacci/Alessio Picariello/Morris Schuring – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
  3. Bastian Buus/Ricardo Feller/Thomas Preining – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
  4. Ralf Bohn/Huub van Eijndhoven/Robert Renauer – Herberth Motorsport – Porsche 911 GT3 R
  5. Fabian Schiller/Maximilian Götz/Maxime Martin – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3
  6. Alex Arkin Aka/Andrea Frassineti/Dylan Pereira - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3
  7. Lucas Auer/Maro Engel/Luca Stolz - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
  8. Chris Lulham/Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
  9. Harry George/Adam Smalley/Freddie Tomlinson - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3
  10. Antares Au/Riccardo Pera/Loek Hartog – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Sportwagen
Sportwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM