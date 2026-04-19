Audi-Sieg im zweiten Rennen der ADAC 24h Qualifiers

SCHERER SPORT PHX gewinnt den emotionalen zweiten Lauf der ADAC 24h Qualifiers auf dem Nürburgring, welcher im Gedenken an Juha Miettinen ausgetragen wurde. Christopher Haase, Alexander Sims und Ben Green gewinnen im Audi des Teams. Haase lieferte sich, wie bei NLS2, in der Anfangsphase einen spannenden Zweikampf mit Max Verstappen.

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Rang zwei geht an den Abt Sportsline Lamborghini Huracán GT3 von Luca Engstler, Mirko Bortolotti und Patric Niederhauser. Am Rennende fehlten Niederhauser 28,024 Sekunden auf den siegreichen Audi.

Der Manthey Porsche von Thomas Preining und Matt Campbell komplettiert die Top 3-Positionen.

Nach elf Runden steuerte Max Verstappen im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug die Box an und wurde rückwärts in die Box geschoben. Die Mechaniker vom Einsatzteam WINWARD Racing stürzten sich direkt auf das Fahrzeug, welches einen Schaden am Frontsplitter erlitten hatte. Nach einer Reparatur kehrte das Auto zu Testzwecken auf die Strecke zurück und beendete das Rennen auf Rang 39.

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Ergebnis (Top 10):

Christopher Haase/Alexander Sims/Ben Green - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3 Luca Engstler/Mirko Bortolotti/Patric Niederhauser - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3 Thomas Preining/Matt Campbell - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R Maro Engel/Fabian Schiller/Luca Stolz - Mercedes-AMG Team Ravenol - Mercedes-AMG GT3 Max Hesse/Jordan Pepper/Kelvin van der Linde - ROWE Racing - BMW M4 GT3 Charles Weerts/Ugo de Wilde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3 Jens Klingmann/Connor de Phillippi/Neil Verhagen - BMW M Motorsport - BMW M3 Touring 24h Kenneth Heyer/Jay Mo Härtling/Jannes Fittje - SR Motorsport by Schnitzelalm - Mercedes-AMG GT3 Christopher Mies/Frédéric Vervisch/Fabio Scherer/Colin Caresani - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Adam Christodoulou/Chris Lulham/Mikael Grenier - PROsport Racing - Mercedes-AMG GT3