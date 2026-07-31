Bestzeit für Verstappen Mercedes-AMG GT3 im ersten Training

Jules Gounon fuhr die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. Der in Andorra lebende Franzose umrundete den Kurs im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug, welches von 2Seas Motorsport eingesetzt wird, in 1:17.190 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich Marvin Dienst im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. 0,231 Sekunden fehlten dem Deutschen auf die Bestzeit.

Die Top-3-Positionen werden von Maro Engel in der Mann-Filter-Mamba komplettiert, die ebenfalls von WINWARD Racing eingesetzt wird.

Nach einem kräftigen Schauer in der Mittagspause begann die Sitzung auf abtrocknender Piste. Das rutschige Geläuf machte den Piloten die Arbeit schwer, doch bis auf kleine Ausrutscher kam es zu keinem schwerwiegenderen Zwischenfall.

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Ergebnis GT World Challenge Europe Magny-Cours (Top 10):

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