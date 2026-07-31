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Bestzeit für Verstappen Mercedes-AMG GT3 im ersten Training

Der Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. DTM-Pilot Jules Gounon fuhr die schnellste Runde.

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Bestzeit für den Verstappen Mercedes-AMG GT3
Bestzeit für den Verstappen Mercedes-AMG GT3
Foto: SRO
Bestzeit für den Verstappen Mercedes-AMG GT3
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Jules Gounon fuhr die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. Der in Andorra lebende Franzose umrundete den Kurs im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug, welches von 2Seas Motorsport eingesetzt wird, in 1:17.190 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich Marvin Dienst im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. 0,231 Sekunden fehlten dem Deutschen auf die Bestzeit.

Die Top-3-Positionen werden von Maro Engel in der Mann-Filter-Mamba komplettiert, die ebenfalls von WINWARD Racing eingesetzt wird.

Im Artikel erwähnt

Nach einem kräftigen Schauer in der Mittagspause begann die Sitzung auf abtrocknender Piste. Das rutschige Geläuf machte den Piloten die Arbeit schwer, doch bis auf kleine Ausrutscher kam es zu keinem schwerwiegenderen Zwischenfall.

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Ergebnis GT World Challenge Europe Magny-Cours (Top 10):

  1. Daniel Juncadella/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3

  2. Marvin Dienst/Rinat Salikhov - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  3. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  4. Charles Weerts/Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

  5. Gilles Magnus/Robin Knutsson - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

  6. Dennis Marschall/Dustin Blattner - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3

  7. Fabian Schiller/Gabriel Rindone - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

  8. Matisse Lismont/Ignacio Montenegro - WRT - BMW M4 GT3

  9. Thierry Vermeulen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Jamie Day/Mateo Villagomez - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3

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