Bestzeit für Verstappen Mercedes-AMG GT3 im ersten Training
Der Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. DTM-Pilot Jules Gounon fuhr die schnellste Runde.
Jules Gounon fuhr die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. Der in Andorra lebende Franzose umrundete den Kurs im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug, welches von 2Seas Motorsport eingesetzt wird, in 1:17.190 Minuten.
Rang zwei sicherte sich Marvin Dienst im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. 0,231 Sekunden fehlten dem Deutschen auf die Bestzeit.
Die Top-3-Positionen werden von Maro Engel in der Mann-Filter-Mamba komplettiert, die ebenfalls von WINWARD Racing eingesetzt wird.
Nach einem kräftigen Schauer in der Mittagspause begann die Sitzung auf abtrocknender Piste. Das rutschige Geläuf machte den Piloten die Arbeit schwer, doch bis auf kleine Ausrutscher kam es zu keinem schwerwiegenderen Zwischenfall.
Ergebnis GT World Challenge Europe Magny-Cours (Top 10):
Daniel Juncadella/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
Marvin Dienst/Rinat Salikhov - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Charles Weerts/Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3
Gilles Magnus/Robin Knutsson - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R
Dennis Marschall/Dustin Blattner - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3
Fabian Schiller/Gabriel Rindone - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
Matisse Lismont/Ignacio Montenegro - WRT - BMW M4 GT3
Thierry Vermeulen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Jamie Day/Mateo Villagomez - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3
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