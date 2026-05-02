BMW-Bestzeit im ersten GT World Challenge-Training in Brands Hatch

Die GT World Challenge Europe Sprint Cup-Saison beginnt mit einer BMW-Bestzeit. Der WRT BMW M4 GT3 von Charles Weerts und Kelvin van der Linde fuhr die Bestzeit. Van der Linde umrundete den Kurs in 1:23.260 Minuten.

Nach rund 15 Minuten musste die Sitzung mit der roten Flagge unterbrochen werden. Andrea Frassineti verunfallte im Attempto Racing Audi in im Bereich der Stirling´s Bend. Beim anbremsen auf die Kurve verlor der Italiener die Kontrolle über das Fahrzeug, nachdem er zuvor das Gras traf. Der Italiener konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.