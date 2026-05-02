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BMW-Bestzeit im ersten GT World Challenge-Training in Brands Hatch

BMW eröffnet die Saison im GT World Challenge Europe Sprint Cup mit der Bestzeit. Der WRT BMW M4 GT3 von Charles Weerts und Kelvin van der Linde fuhr die schnellste Rundenzeit.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

BMW Bestzeit
BMW Bestzeit
Foto: SRO
BMW Bestzeit
© SRO

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Die GT World Challenge Europe Sprint Cup-Saison beginnt mit einer BMW-Bestzeit. Der WRT BMW M4 GT3 von Charles Weerts und Kelvin van der Linde fuhr die Bestzeit. Van der Linde umrundete den Kurs in 1:23.260 Minuten.

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Christopher Haase fuhr in der allerletzten Sekunde die zweitschnellste Rundenzeit. Der Audi-Routinier hatte 0,274 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Rang drei belegt der Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R von Ricardo Feller und Bastian Buus.

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Nach rund 15 Minuten musste die Sitzung mit der roten Flagge unterbrochen werden. Andrea Frassineti verunfallte im Attempto Racing Audi in im Bereich der Stirling´s Bend. Beim anbremsen auf die Kurve verlor der Italiener die Kontrolle über das Fahrzeug, nachdem er zuvor das Gras traf. Der Italiener konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

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Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch (Top 10):

  1. Charles Weerts/Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

  2. Simon Reicher/Christopher Haase - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3

  3. Ricardo Feller/Bastian Buus - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  4. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Chris Lulham/Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Max Hesse/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

  7. Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  8. Dorian Boccolacci/Morris Schuring - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

  9. Matteo Cairoli/Konsta Lappalainen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Alex Arkin Aka/Dylan Pereira - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

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