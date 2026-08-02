BMW-Schock: Kelvin van der Linde verliert Pole-Position in Magny-Cours!

Kelvin van der Linde und WRT verlieren die Pole-Position für den zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup. Der Südafrikaner fuhr zunächst auf seine erste Pole-Position im Sprint Cup der hochkarätigen SRO-Rennserie.

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Die technischen Kommissare der SRO stellten fest, dass das Fahrzeug mehrfach um einen 10mbar erhöhten Ladedruck hatte. Durch hatte der BMW M4 GT3 eine zu hohe Motorleistung. Ein Teamvertreter erklärte bei der Anhörung bei den Kommissaren, dass das Problem durch einen Teamfehler bei der Angabe des Luftdrucks entstanden ist.

Die SRO strich daraufhin alle Rundenzeiten des Fahrzeugs, womit der Wagen mit der Startnummer #32 vom letzten Startplatz starten muss.

Die Pole-Position erbt somit Nicki Thiim im Comtoyou Racing Aston Martin vor Christopher Haase im Audi von Eastalent Racing.

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