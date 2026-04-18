BMW-Überraschung, Aston-Martin-Unfall, Verstappen auf Startplatz sechs

Überraschung für das erste Rennen der ADAC 24h Qualifiers. David Jahn sicherte sich im Gamota Racing BMW M4 GT3 die Pole-Position für das vierstündige Rennen. Jahn umrundete den Kurs 8:09.488 Minuten und sicherte sich die Pole-Position.

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Den zweiten Rang sicherte sich der SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT3 von Kenneth Heyer, Jay Mo Härtling und Jannes Fittje. 2,030 Sekunden fehlten auf die Bestzeit.

Jesse Krohn sicherte sich im KCMG Mercedes-AMG GT3 in der letzten Runde den dritten Startrang für das Rennen.

Max Verstappen und Lucas Auer werden im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 vom sechsten Startplatz starten. Doch gegen den viermaligen Formel-1-Weltmeister laufen noch Untersuchungen, da er im Zeittraining eine Berührung mit einem Porsche Cayman hatte und diesen umdrehte.

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Nach rund 17 Minuten musste das Qualifying mit der roten Flagge unterbrochen werden. Anders Buchardt verunfallte im Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage GT3 am Ausgang der Fuchsröhre heftig. Der Norweger blieb unverletzt, doch die Leitplanke wurde stark beschädigt und musste repariert werden. Nach rund einer Stunde wurde die Sitzung fortgesetzt.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Ergebnis 24h Nürburgring Qualifiers Qualifying 1(Top 10):