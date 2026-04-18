BMW-Überraschung, Aston-Martin-Unfall, Verstappen auf Startplatz sechs
David Jahn sicherte sich im Gamota Racing BMW M4 GT3 überraschend den besten Startplatz für Rennen eins der ADAC 24h Qualifiers. Session nach schwerem Aston-Martin-Unfall lange unterbrochen.
Überraschung für das erste Rennen der ADAC 24h Qualifiers. David Jahn sicherte sich im Gamota Racing BMW M4 GT3 die Pole-Position für das vierstündige Rennen. Jahn umrundete den Kurs 8:09.488 Minuten und sicherte sich die Pole-Position.
Den zweiten Rang sicherte sich der SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT3 von Kenneth Heyer, Jay Mo Härtling und Jannes Fittje. 2,030 Sekunden fehlten auf die Bestzeit.
Jesse Krohn sicherte sich im KCMG Mercedes-AMG GT3 in der letzten Runde den dritten Startrang für das Rennen.
Max Verstappen und Lucas Auer werden im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 vom sechsten Startplatz starten. Doch gegen den viermaligen Formel-1-Weltmeister laufen noch Untersuchungen, da er im Zeittraining eine Berührung mit einem Porsche Cayman hatte und diesen umdrehte.
Nach rund 17 Minuten musste das Qualifying mit der roten Flagge unterbrochen werden. Anders Buchardt verunfallte im Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage GT3 am Ausgang der Fuchsröhre heftig. Der Norweger blieb unverletzt, doch die Leitplanke wurde stark beschädigt und musste repariert werden. Nach rund einer Stunde wurde die Sitzung fortgesetzt.
Ergebnis 24h Nürburgring Qualifiers Qualifying 1(Top 10):
Antal Zsigo/David Jahn/Moritz Kranz - Gamota Racing - BMW M4 GT3
Kenneth Heyer/Jay Mo Härtling/Jannes Fittje - SR Motorsport by Schnitzelalm - Mercedes-AMG GT3
Nirei Fukuzumi/Naoya Gamo/Jesse Krohn/David Pittard - KCMG - Mercedes-AMG GT3
Daan Arrow/Patrick Assenheimer/Tobias Müller/Dylan Pereira - Black Falcon - Porsche 911 GT3 R
Maro Engel/Fabian Schiller/Luca Stolz - Mercedes-AMG Team RAVENOL - Mercedes-AMG GT3
Max Verstappen/Lucas Auer - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
Luca Engstler/Mirko Bortolotti/Patric Niederhauser - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3
Christopher Haase/Alexander Sims/Ben Green - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3
Patricija Stalidzane/Maximilian Paul/Pavel Lefterov - Konrad Motorsport - Lamborghini Huracán GT3
Martin Rump/Ben Bünnagel - Mühlner Motorsport - Porsche 911 GT3 R
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach