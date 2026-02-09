Weiter zum Inhalt
BMW verpflichtet deutsche Nachwuchshoffnung Tim Tramnitz

Der bisherige Red Bull Junior Tim Tramnitz wird neuer BMW-Werksfahrer und wechselt in den GT-Sport. Der 21-Jährige wird in diesem Jahr ausgewählte Rennen mit dem BMW M4 GT3 Evo bestreiten.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Der neue BMW-Werksfahrer Tim Tramnitz
Der neue BMW-Werksfahrer Tim Tramnitz
Foto: BMW
Der neue BMW-Werksfahrer Tim Tramnitz
© BMW

Im Artikel erwähnt

Das Werksfahrer-Aufgebot von BMW M Motorsport für die Saison 2026 ist komplett. Als neuestes und gleichzeitig jüngstes Mitglied stößt das deutsche Talent Tim Tramnitz zur BMW M Motorsport Familie hinzu. Somit umfasst das Aufgebot an BMW M Werksfahrern in der kommenden Saison 23 hochklassige Piloten aus elf Nationen. Zweiter Neuzugang neben Tramnitz ist der Südafrikaner Jordan Pepper.

Mit 21 Jahren löst Tim Tramnitz Ugo de Wilde im Ranking der jüngsten BMW M Werksfahrer ab. Der Deutsche fuhr in den vergangenen beiden Saisons in der FIA Formula 3 Championship und belegte 2025 den vierten Platz in der Gesamtwertung. 2021 wurde er sowohl in der deutschen als auch in der italienischen Formel-4-Meisterschaft Zweiter. Zwischen 2011 und 2019 war er im Kartsport aktiv und feierte dort zahlreiche Titelgewinne. Tramnitz setzte sich im Januar im Rahmen einer Sichtung von Junior-Rennfahrern am Steuer des BMW M4 GT3 EVO durch und wird 2026 ausgewählte Renneinsätze absolvieren.

Der im Dezember 2025 verkündete Neuzugang Jordan Pepper hat mit dem Sieg bei den 24 Stunden von Dubai einen Einstand nach Maß gefeiert und wird auch beim Bathurst 12 Hour am kommenden Wochenende für das Team WRT starten. Jesse Krohn und Madison Snow zählen 2026 nicht mehr zum Aufgebot von BMW M Motorsport.

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «Wir freuen uns sehr, in Tim Tramnitz eines der größten deutschen Nachwuchstalente in unseren Reihen zu haben. Wir haben uns im Januar einige Nachwuchsfahrer bei einem Test im BMW M4 GT3 EVO angesehen, weil wir bewusst noch ein junges Mitglied zu unserem Aufgebot hinzufügen wollten. Tim hat uns mit seiner Leistung und seiner steilen Lernkurve beim Debüt im GT3-Rennfahrzeug überzeugt. Ich bin sicher, dass wir an ihm in Zukunft sehr viel Freude haben werden. Generell haben wir auch 2026 wieder einen sehr starken Werksfahrerkader mit einer exzellenten Mischung aus Jugend und Erfahrung. Wir sind für das umfangreiche Rennprogramm, das wir mit dem BMW M Hybrid V8 und dem BMW M4 GT3 EVO vor uns haben, bestens gerüstet. Ich begrüße an dieser Stelle noch einmal Tim Tramnitz und Jordan Pepper in der BMW M Motorsport Familie und bedanke mich herzlich bei Jesse Krohn und Madison Snow für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.»

Tim Tramnitz: «Ich bin superglücklich, von nun an ein Teil der BMW M Motorsport Familie zu sein, und freue mich auf die Herausforderung. Für mich ist das ein großer Schritt, denn ich träume schon seit meiner Zeit im Kartsport davon, einmal Werksfahrer für einen großen Hersteller zu sein. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das Vertrauen und kann es kaum erwarten, meine ersten Rennen am Steuer des BMW M4 GT3 EVO zu bestreiten.»

BMW M Werksfahrer 2026 (in alphabetischer Reihenfolge):

Name

Nationalität

BMW-Fahrer seit

Bill Auberlen

USA

1996

Connor de Phillippi

USA

2018

Ugo de Wilde

Belgien

2025

Jake Dennis

Großbritannien

2020

Philipp Eng

Österreich

2016

Augusto Farfus

Brasilien

2007

Robby Foley

USA

2021

Robin Frijns

Niederlande

2023

Dan Harper

Großbritannien

2020

Max Hesse

Deutschland

2020

Jens Klingmann

Deutschland

2014

Kevin Magnussen

Dänemark

2025

Raffaele Marciello

Schweiz

2024

Jordan Pepper

Südafrika

2026

René Rast

Deutschland

2023

Valentino Rossi

Italien

2023

Tim Tramnitz

Deutschland

2026

Kelvin van der Linde

Südafrika

2025

Sheldon van der Linde

Südafrika

2019

Dries Vanthoor

Belgien

2023

Neil Verhagen

USA

2020

Charles Weerts

Belgien

2023

Marco Wittmann

Deutschland

2012

