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Boutsen VDS erinnert in Misano an verstorbenen Marc van der Straten

Vor knapp zwei Wochen verstarb Marc van der Straten, der den GT-Rennsport und den Motorradsport seit vielen Jahren förderte. Boutsen VDS wird daher mit einer Hommage an ihn starten.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Foto: SRO
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
© SRO

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Boutsen VDS wird Marc van der Straten an diesem Wochenende in Misano anlässlich des GT World Challenge Europe Sprint Cup gedenken.

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Der legendäre Chef des Marc VDS Racing Teams, der vor knapp zwei Wochen verstorben ist, hinterlässt eine riesige Lücke in der Welt des GT-Rennsports und des Motorradsports. Der belgische Biermilliardär wurde 78 Jahre alt und verstarb in seinem Zuhause in der Schweiz. Nur eine Woche vor seinem Tod besuchte van der Straten das Team noch bei den 24h Spa und unterstützte den Porsche-Rennstall.

Mehr zum Tod des sympathischen Motorsportförderers.

Zu diesem Anlass wird die berühmte Raubkatze mehr denn je auf dem Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 2 zu sehen sein, den Dorian Boccolacci und Morris Schuring fahren werden. Die Lackierung ist eine Hommage an die legendären Ford GT, die von Marc VDS eingesetzt wurden – seien es die GT1- oder die GT3-Version – und greift insbesondere die beiden ikonischen Streifen auf, die Marc van der Straten besonders am Herzen lagen.

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Das Sonderdesign des Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R:

Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Foto: SRO
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Foto: SRO
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Foto: SRO
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Foto: SRO
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Foto: SRO
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
Foto: SRO
Boutsen VDS erinnert an Marc van der Straten
© SRO

Als Zeichen der Ehrung wird über der Startnummer jedes Fahrzeugs zudem eine Botschaft zum Gedenken an Marc van der Straten zu sehen sein.

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