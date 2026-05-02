Brands Hatch bleibt bis 2028 im GT World Challenge Europe-Kalender

Die GT World Challenge Europe wird bis mindestens 2028 weiterhin in Brands Hatch starten, nachdem eine neue Vereinbarung zwischen dem Rennstreckenbetreiber MotorSport Vision (MSV) und der SRO Motorsports Group bestätigt wurde.

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Die Rennstrecke in Kent ist seit 2014 fester Bestandteil des Sprint-Cup-Kalenders und war seitdem jedes Jahr Austragungsort eines Rennens, mit Ausnahme der von COVID-19 beeinträchtigten Saison 2020. Die Sprint-Cup-Meisterschaft 2026 startet an diesem Wochenende (2./3. Mai) in Brands Hatch – es ist der 12. Besuch der Meisterschaft in Kent.

Die Veranstaltung hat sich mittlerweile fest als internationales Aushängeschild im Grand-Prix-Kalender etabliert und zieht jedes Frühjahr eine große Zahl von Fans an. Auch für die Fahrer ist es ein besonderes Wochenende, da viele von ihnen das berühmte Layout der Rennstrecke zu ihren Lieblingsstrecken zählen.

Die Verlängerung dieser Vereinbarung setzt eine Partnerschaft fort, die vor genau drei Jahrzehnten begann, als die BPR Global Series 1996 in Brands Hatch zu Gast war. Dieses erste SRO-Rennen auf der Rennstrecke war geprägt vom ersten Sieg des Porsche 911 GT, den Hans-Joachim Stuck und Thierry Boutsen nach vier Stunden errangen.

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David Willey, Motorsport-Veranstaltungsleiter der MSV Group, sagte: «Wir freuen uns sehr, dass die GT World Challenge bis mindestens 2028 weiterhin in Brands Hatch stattfinden wird. Der Sprint-Cup-Lauf ist zu einem beliebten Eckpfeiler der Saison geworden und markiert traditionell die Rückkehr der Spitzenrennen auf die Grand-Prix-Strecke am Ende eines langen Winters. Es ist großartig, dass Brands Hatch weiterhin einen festen Platz in der internationalen Sportwagen- und GT-Szene einnehmen wird. Es ist immer eine große Freude, mit der SRO Motorsports Group zusammenzuarbeiten, sowohl bei ihren internationalen als auch bei ihren nationalen Veranstaltungen. Die Beziehung zwischen Brands Hatch und der SRO reicht 30 Jahre zurück, und wir freuen uns darauf, diese auch in Zukunft fortzusetzen.»

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