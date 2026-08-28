Bronze-Cup-Tabellenführer Dustin Blattner fehlt verletzungsbedingt

Fahrerwechsel bei Kessel Racing für die GT World Challenge Europe Endurance Cup-Veranstaltung auf dem Nürburgring. Dustin Blattner, der den Bronze Cup im Endurance Cup und in der Gesamtwertung anführt, wird nicht in der Eifel starten können. Der US-Amerikaner erholt sich noch von seinen Verletzungen, die er beim letzten Sprint Cup-Wochenende in Magny-Cours erlitt. Dustin Blattner wird wahrscheinlich in Zandvoort ins Feld der GT World Challenge Europe zurückkehren.

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Ersetzt wird er von Constantin Dressler, der ihn in den letzten Jahren bereits als Coach begleitet hat. Zudem fährt Dressler für Proton Competition in der 24H Series.

Der Fahrerwechsel hat auch für die Meisterschaftswertun. Dustin Blattner führt vor der Veranstaltung auf dem Nürburgring gemeinsam mit Dennis Marschall den Bronze Cup im GT World Challenge Europe Endurance Cup und in der GT World Challenge Europe-Gesamtwertung an.