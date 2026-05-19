Christopher Haase sorgt für Audi-Bestzeit am ersten Testtag der 24h Spa

Christopher Haase führte am ersten Tag des diesjährigen CrowdStrike 24 Hours of Spa Prologs. Der deutsche Fahrer fuhr im Audi von Eastalent Racing mit der Startnummer 84 eine Zeit von 2:16,535 Minuten und sicherte sich damit mit nur zwei Hundertstelsekunden Vorsprung den ersten Platz. Am ersten Tag waren die Fahrzeuge insgesamt acht Stunden auf der Strecke, und zwar von 09:00 bis 12:00 Uhr und erneut von 13:00 bis 18:00 Uhr.

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Haase, der 2017 in Spa den Sieg holte, lag deutlich vor der Konkurrenz, wobei der Zweitplatzierte Lorens Lecertua in seinem CSA Racing McLaren mehr als sieben Zehntel zurücklag. Thomas Drouet (HRT Ford), Dorian Boccolacci (Boutsen VDS Porsche) und Mathieu Jaminet (Herberth Porsche) vervollständigten die Top 5 vor der Mittagspause.

Haases Zeit blieb am Nachmittag ungeschlagen, obwohl einige Fahrzeuge deutlich näher an seine Bestmarke herankamen. Der Beste unter ihnen war Alessio Picariello im Boutsen VDS-Porsche mit der Startnummer 2, dessen Zeit von 2:16,557 Minuten nur 0,022 Sekunden hinter der Spitze lag. Der belgische Spitzenfahrer führte in dieser Session einen Porsche-Dreier-Erfolg an, wobei Thomas Preining (#80 Lionspeed GP) und Laurin Heinrich (#22 Schumacher CLRT) hinter dem führenden 911 ins Ziel kamen.

Die schnellsten Fahrzeuge in den vier anderen Klassen waren der Boutsen VDS-Porsche mit der Startnummer 10 im Gold Cup, der Tresor Attempto Racing-Audi mit der Startnummer 66 im Silver Cup, der Lionspeed GP-Porsche mit der Startnummer 89 im Bronze Cup und der Haas RT-Audi mit der Startnummer 28 in der Pro-Am-Klasse. Letzterer bildete eine Ausnahme, da seine Zeit am Vormittag gefahren wurde, während die übrigen ihre Bestzeiten am Nachmittag erzielten.

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