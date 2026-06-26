CSA Racing nach Verstoß gegen die Fahrzeugeinstufung ausgeschlossen

Der CSA Racing McLaren von Jim Pla, Arthur Rougier, Simon Gachet und James Kell muss die 24h Spa vom Ende des Feldes aufnehmen. Nach dem Qualifying wurde ein Verstoß gegen die Fahrzeugeinstufung am britischen Fahrzeug festgestellt.

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Gemäß dem Reglement der Veranstaltung und der Balance of Performance darf die Bodenfreiheit des Fahrzeugs während des gesamten Wettbewerbs zu keinem Zeitpunkt weniger als 50 mm betragen. Der CSA Racing McLaren wies nach dem Qualifying eine Bodenfreiheit von 45 und 42,3 mm auf. Während der Anhörung räumte das Team ein, dass es sich hierbei um einen Fehler handelte, der bei der Durchführung der eigenen Messungen unterlaufen war.

Im dritten Segment des Qualifyings fuhr Simon Gachet sensationell die Gesamtbestzeit im Teilnehmerfeld. Insgesamt fuhr das Gold Cup-Fahrzeug im Qualifying auf einen starken 15. Gesamtrang und schaffte den Einzug in die Superpole, wodurch der Wagen nun vom Ende des Teilnehmerfeldes ins Rennen starten muss,.