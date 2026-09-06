Debütiert Max Verstappen in Portimão in der GT World Challenge Europe?

Das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão überschneidet sich mit dem WEC-Rennen in Barcelona. Obwohl sich die SRO bemüht, die Kollision möglichst gering zu halten und daher das Rennen bereits am Samstagabend stattfinden wird, wird nicht jeder Pilot beim Rennen in Portugal antreten.

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Sowohl Jules Gounon als auch Daniel Juncadella werden sich vermutlich auf die Veranstaltung in Spanien konzentrieren, wo sowohl Gounon (Alpine) als auch Juncadella (Genesis) in werksseitige LMDh-Programme eingebunden sind. In der GT World Challenge Europe treten beide für das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing an. Somit würde Chris Lulham ohne Teamkollegen dastehen.

Durch das Fahrerlager der GT World Challenge Europe wehte dabei in der vergangenen Woche am Nürburgring ein Gerücht, welche hochkarätige Fahrerbesetzung stattdessen den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer #3 steuern wird.

Laut der Gerüchteküche wird Max Verstappen sein Debüt in der stärksten GT-Serie Europas feiern! Verstappen war in den Wintermonaten in das intensive Testprogramm des Mercedes-AMG Team Verstappen Racing auf zahlreichen europäischen Strecken verwickelt und griff dabei immer wieder selbst ins Lenkrad des Mercedes-AMG GT3 - unter anderem auch auf dem Kurs an der portugiesischen Algarveküste. Zudem begleitete er das Team beim Saisonauftakt im französischen Le Castellet vor Ort.

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Als dritter Fahrer soll der Spanier Álex Palou in Portugal antreten. Seit 2020 tritt Palou in der IndyCar-Meisterschaft an und wurde seitdem 2021, 2023, 2024, 2025 und 2026 Meister in der Traditionsrennserie! Seinen letzten GT3-Einsatz absolvierte Palou 2024, als er mit einem Mercedes-AMG bei den Indianapolis 8 Hour antrat. Zudem fuhr er 2019 mit einem McLaren in der japanischen Super GT. Zwischen 2024 und 2026 absolvierte er zudem Einsätze in LMDh-Prototypen in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

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Eine offizielle Bestätigung für Verstappen und Palou gibt es noch nicht, sollte dies allerdings bekanntgegeben werden, würde weitere Aufmerksamkeit des weltweiten Motorsports auf die hochkarätige GT3-Meisterschaft der SRO fallen.