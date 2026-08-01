Details zum Nordschleifentest des neuen Toyota GR GT3

Es war der Hingucker beim Freitagstest im Rahmen des 6h-Rennens der Nürburgring Langstrecken-Serie. KCMG absolvierte den ersten öffentlichen Test mit dem neuen Toyota GR GT3. Jesse Krohn und Edoardo Liberati griffen dabei unter anderem ins Lenkrad des neuen japanischen GT3-Bolidens, welcher ab 2027 im globalen GT3-Rennsport antreten wird.

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«Das lässt sich noch schwer sagen, ich meine, wir haben noch nicht so viele Testfahrten absolviert», erklärte Krohn nach dem Test gegenüber GT Report auf die Frage, wie der aktuelle Stand mit dem Fahrzeug ist. «Es hat seine Stärken und Schwächen, aber es ist schwer zu beurteilen, da wir es noch nicht wirklich mit einem anderen Auto verglichen haben. Es gibt also offensichtlich noch einiges für uns zu tun. Aber die Grundlage ist auf jeden Fall vorhanden.»

Der Finne, der 2025 das 24h-Rennen auf dem Nürburgring gewinnen konnte, setzt fort: «Wir müssen einfach so viel wie möglich lernen – das sind für uns neue Bedingungen, wir sind das Auto bei diesen Temperaturen noch nicht gefahren. Aber die Reifen sind definitiv eine Herausforderung für alle. Wir müssen also einfach lernen – alles über das Auto, was es unter bestimmten Bedingungen braucht und so weiter. Wenn man ein neues Auto auf den Markt bringt, gibt es immer eine Menge Dinge, die man durcharbeiten muss.»

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Durch Social Media geisterte nach dem Test ein Bild, dass auf dem Lenkrad eine Rundenzeit von 7:57 Minuten stand. Ob bei dem Test die Rundenzeit gefahren wurde, wollten weder Krohn noch Toyota kommentieren.

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«Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich weiß es nicht», so Krohn auf die Frage über eines möglichen Renndebüts. Doch die Gerüchte verstärken sich, dass der Toyota GR GT3 in diesem Jahr noch einen Testeinsatz in der SPX-Klasse der Nürburgring Langstrecken-Serie absolvieren wird.