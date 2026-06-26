Deutsches Audi-Team verliert Pole-Position in Silver Cup bei 24h Spa

Tresor Attempto Racing aus Langenhagen bei Hannover verliert die Pole-Position im Silver Cup der 24h Spa. Der Audi von Mark Kastelic, Ariel Levi, Sebastian Øgaard und Rocco Mazzola beendete die Superpole-Sitzung auf dem starken sechsten Platz, was gleichbedeutend mit dem besten Startplatz in der Kategorie war.

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Doch die Freude hielt beim niedersächsischen Team nicht lange an, denn das Fahrzeug wurde am Freitagabend von der Wertung der Superpole ausgeschlossen. Die technischen Kommissare stellten fest, dass das Auto in der Bodenfreiheit und im minimalen Heckföügelwinkel nicht der vorgeschriebenen BoP entsprach.

Während der Anhörung durch die Kommissare ging das Team davon aus, dass es sich bei diesem Sachverhalt um einen Fehler handelte, den das Team bei der Durchführung seiner eigenen Messungen begangen hatte.

Der Wagen wird somit vom Ende der Superpole-Feldes ins Rennen starten.

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