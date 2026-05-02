Deutsches Porsche-Team dominiert Qualifying in Brands Hatch
Ricardo Feller und Bastian Buus haben sich im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R den besten Startplatz für beide Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch gesichert.
Lionspeed GP dominiert das Qualifying in Brands Hatch
Qualifying 1 Überlegene Pole-Position von Ricardo Feller für den ersten Lauf der GT World Challenge in Brands Hatch. Im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R umrundete er den Kurs in 1:22.722 Minuten.
Rang zwei sicherte sich Arthur Leclerc im AF Corse Ferrari. Dem jüngeren Bruder von Charles Leclerc fehlten 0,249 auf die Bestzeit. Matisse Lismont sicherte sich im WRT BMW M4 GT3 vollkommen überraschend den dritten Startplatz. Der Belger war damit auch das bestplatzierte Silver-Cup-Fahrzeug.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch Qualifying 1 (Top 10):
  1. Ricardo Feller/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
  2. Arthur Leclerc/Thomas Neubauer – AF Corse – Ferrari 296 GT3
  3. Matisse Lismont/Ignacio Montenegro - WRT - BMW M4 GT3
  4. Daniel Juncadella/Chris Lulham – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
  5. Konsta Lappalainen/Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
  6. Morris Schuring/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
  7. Dylan Pereira/Alex Arkin Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
  8. Valentino Rossi/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3
  9. Aleksei Nesov/Alex Malykhin - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R
  10. Tommaso Mosca/Matias Zagazeta – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Qualifying 2: Bastian Buus komplettiert das perfekte Qualifying von Lionspeed GP und hat sich die Pole-Position für das zweite GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Brands Hatch gesichert. Der Däne umrundete den Kurs in 1:22.676 Minuten.
Rang zwei sicherte sich Chris Lulham im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug. 0,102 Sekunden fehlten Lulham auf die Bestzeit.
Max Hesse komplettiert im WRT BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen. Das Qualifying wurde rund eine Minute vor Ende abgebrochen, nachdem Mateo Villagomez im Walkenhorst Motorsport Aston Martin im Kiesbett strandete und geborgen werden musste.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch Qualifying 2 (Top 10):
  1. Ricardo Feller/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
  2. Daniel Juncadella/Chris Lulham – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
  3. Valentino Rossi/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3
  4. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
  5. Robin Knutsson/Gilles Magnus – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
  6. Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3
  7. Morris Schuring/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
  8. Romain Andriolo/Simon Gachet - CSA Racing - McLaren 720S GT3
  9. Matisse Lismont/Ignacio Montenegro – WRT – BMW M4 GT3
  10. Dylan Pereira/Alex Arkin Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
