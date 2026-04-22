Die Nürburgring Langstrecken-Serie trauert um Juha Miettinen

Die ADAC RAVENOL Nürburgring Langstrecken-Serie nimmt Abschied von Juha Miettinen. Der unter schwedischen Lizenz startende finnische Rennfahrer verunglückte am vergangenen Samstag während des ersten Laufs der ADAC 24h Nürburgring Qualifiers tödlich . Mit ihm verliert die Serie einen langjährigen und engagierten Teilnehmer, der über viele Saisons hinweg eine feste Größe im Starterfeld war.

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Juha Miettinen, am 18. Januar 1960 in Finnland geboren, verkörperte den klassischen Gentleman Driver. Am Nürburgring war der in der Schweiz lebende Geschäftsmann bestens vernetzt und galt oft als erste Anlaufstelle für Landsleute, die ihre ersten Gehversuche auf der Nordschleife machten. Die Motorsport-Community in seiner Heimat Finnland beschreibt ihn als fairen Racer, der den Sport nie verbissen, sondern immer mit echter Freude am Fahren betrieben hat.

Mike Jäger, Geschäftsführer der NLS, findet Worte des Gedenkens für den 66-jährigen: «Der Unfalltod von Juha Miettinen hat uns alle tief getroffen. Er hat die Herausforderungen der Grünen Hölle stets mit großem Respekt und sportlichem Ehrgeiz angenommen. In Momenten wie diesen rückt der Wettbewerb komplett in den Hintergrund. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden. Juha wird uns als jemand in Erinnerung bleiben, der die Leidenschaft für diesen Sport und das ‚Benzin im Blut‘ auf ganz besondere Weise mit uns allen geteilt hat.»

In seiner Laufbahn in der NLS konnte Juha Miettinen insgesamt acht Klassensiege verbuchen. Ein besonderer Meilenstein war dabei der Gewinn der Klassensieger-Trophäe in der Klasse V4 im Jahr 2023. Erst am Wochenende vor seinem Tod im Rahmen von NLS3 stand er ein letztes Mal ganz oben auf dem Podium und feierte den Sieg in der BMW 325i Challenge.

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