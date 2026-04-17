Dörr Motorsport mit viel DTM-Erfahrung auf Nordschleife

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Dörr Motorsport bereitet sich akribisch auf das legendäre 24-Stunden-Rennen (14.–17. Mai) auf der Nürburgring-Nordschleife vor. Das Team plant deshalb die Teilnahme an den beiden 4-Stunden-Rennen am kommenden Wochenende, die auch als Qualifier für das 24-Stunden-Rennen zählen. Bei diesem Rennen mit dabei: Bitburger 0,0% als Teamsponsor.

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Die Fahrer-Besetzung ist nicht nur hochkarätig, sondern bildet auch einen einzigartigen Querschnitt von Rennfahrer-Generationen: Der Ex-Formel-1-Fahrer und DTM-Pilot Timo Glock, der ehemalige DTM-Fahrer und GT-Pilot Timo Scheider, der aktuelle Shooting Star der DTM Ben Dörr sowie DOERR MOTORSPORT GT3-Projektleiter Volker Strycek greifen ins Lenkrad des Dörr Motorsport McLaren 720S GT3, der in der Top-Klasse SP9 genannt ist.

„Man kann noch so viel testen, aber die besten Erkenntnisse erlangt man nun einmal bei einem Rennen. Deshalb planen wir die Teilnahme bei beiden Qualifying-Läufen“, erklärt Volker Strycek, der das GT3-Programm im Team leitet.

Strycek konnte 1984 nicht nur die DTM gewinnen und als Sportchef von Opel Motorsport unzählige Erfolge erzielen, er gewann auch 2003 das 24-Stunden-Rennen mit einem Opel Astra. Einer seiner Teamkollegen war Timo Scheider, mit dem er nun wieder auf der Nordschleife vereint ist. Scheider: „Es ist schon etwas ganz Besonderes, jetzt wieder mit Volker an den Start gehen zu dürfen. Er hat mich als Teamchef bei Opel sowohl in der Formel 3 als auch in der DTM tatkräftig unterstützt.“

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Auch den aktuellen Dörr Motorsport DTM-Piloten und ehemaligen Formel-1-Fahrer Timo Glock verbindet eine gemeinsame motorsportliche Vergangenheit mit Volker Strycek. Glock: „Ich möchte meine Zeit als Opel-Junior in der Formel 3 nicht missen. Ich habe für meine Karriere, die mich später bis in die Formel 1 geführt hat, unheimlich viel gelernt. 2003 habe ich auch Timo Scheider kennengelernt. Ich fuhr bei Opel in der Formel 3, er in der DTM. Unser gemeinsamer Sportchef damals: Volker Strycek!“

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Die motorsportliche Bilanz der beiden ehemaligen Schützlinge von Volker Strycek ist mehr als beeindruckend: 2007 holte Timo Glock den Titel in der GP2, in den Jahren 2008 und 2009 drei Podestplätze in der Formel 1 mit Toyota sowie fünf Siege in der DTM von 2013 bis 2021. Timo Scheider wurde 2008 ADAC-Motorsportler des Jahres und gewann die DTM 2008 und 2009 mit Audi. Siege beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2003 mit Opel, in Spa 2005 mit Maserati sowie 2011 mit Audi komplettieren seine Erfolgsbilanz. Zuletzt feierten Glock und Scheider 2024 beim 24-Stunden-Rennen gemeinsam einen Klassensieg in der SP10 auf einem BMW M4 GT4.