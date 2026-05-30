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DTM-Ass Ben Dörr sorgt für McLaren-Bestzeit in Monza

Ben Dörr fuhr im RJN McLaren 720S GT3 die Bestzeit im zweiten Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Highspeedkurs von Monza.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Bestzeit für Ben Dörr
Bestzeit für Ben Dörr
Foto: SRO
Bestzeit für Ben Dörr
© SRO

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McLaren-Bestzeit in Monza. Ben Dörr fuhr im RJN McLaren 720S GT3 die Bestzeit im zweiten Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza. Dörr umrundete den Kurs in 1:46.315 Minuten.

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Rang zwei belegte, wie am Vormittag, Dennis Lind in der Steller Motorsport Corvette Z06 GT3.R. 0,025 Sekunden fehlten auf die Bestzeit.

Mirko Bortolotti komplettiert im Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 die Top-3-Positionen.

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Nach rund einer halben Stunde musste die Sitzung unterbrochen werden. Stylianos Kolovos schlug mit dem razoon - more than racing Porsche in Kurve 5, am Ausgang der zweiten Schikane, leicht ein, nachdem er auf dem Curb die Kontrolle verloren hatte. Zeitgleich stellte Alex Malykhin den Pure Rxcing Porsche mit Flammenentwicklung an der Boxenausfahrt ab. Kolovos konnte den Wagen des östtereichischen Teams eigenständig zurückbringen, nachdem er geborgen wurde.

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Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Monza Training 2 (Top 10):

  1. Horatio Fitz-Simon/Maxwell Lynn/Ben Dörr - Team RJN - McLaren 720S GT3

  2. Antoine Doquin/Dennis Lind/Mikkel Mac – Steller Motorsport – Corvette Z06 GT3.R

  3. Franck Perera/Maximilian Paul/Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  4. Rocco Mazzola/Sebastian Ogaard/Ariel Levi – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

  5. Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Lorenzo Ferrari – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

  6. Mikey Porter/Guilherme Oliveira/Dante Rappange - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3

  7. Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca – AF Corse – Ferrari 296 GT3

  8. Augusto Farfus/Jake Dennis/Raffaele Marciello - ROWE Racing - BMW M4 GT3

  9. Frederik Schandorff/Malte Ebdrup/Simon Birch - Selected Car Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Gilles Magnus/Robin Knutsson/Alessandro Ghiretti - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R

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