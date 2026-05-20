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DTM-Champion Ayhancan Güven mit Bestzeit am zweiten 24h Spa-Testtag

Ayhancan Güven fuhr am zweiten Testtag der 24h Spa im Schumacher CLRT Porsche 911 GT3 R die Bestzeit. Der DTM-Champion kam allerdings nicht an die Vortagesbestzeit von Christopher Haase ran.

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Ayhancan Güven war am zweiten Tag schnellster
Ayhancan Güven war am zweiten Tag schnellster
Foto: SRO
Ayhancan Güven war am zweiten Tag schnellster
© SRO

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Ayhancan Güven fuhr am zweiten Tag des Prologs der CrowdStrike 24 Hours of Spa 2026 die schnellste Zeit, doch reichte dies nicht ganz aus, um sich den Sieg bei dem zweitägigen Test zu sichern.

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Bei regelmäßigen Regenschauern führte Joseph Loake die morgendliche Session im McLaren #59 von Garage 59 mit einer Zeit von 2:22,212 Minuten an. Das Auto, das im Vorjahr die Pole Position inne hatte, fuhr seine Zeit im bestmöglichen Moment und verschaffte Loake einen riesigen Vorsprung von 1,837 Sekunden auf den nächsten Verfolger.

Den zweiten Platz belegte Tim Heinemaan im Ferrari Nr. 60 von JMW Motorsport, gefolgt von Chris Lulham im Fahrzeug des Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Arthur Leclerc (Ferrari Nr. 50 von AF Corse) und Simon Gachet (McLaren Nr. 111 von CSA Racing) vervollständigten die Top 5, deren Zeitunterschied weniger als vier Sekunden betrug.

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Nach der Mittagspause besserte sich das Wetter deutlich, sodass die Fahrer Zeiten fahren konnten, die deutlich näher an der Bestmarke vom Dienstag lagen. Güven war im Schumacher CLRT Porsche mit der Startnummer 22 der Schnellste und schlug mit einer Zeit von 2:16,953 Minuten den von Tsunami eingesetzten 911 von Nico Menzel. Beide Fahrzeuge sind einmalige Einsätze für das 24-Stunden-Rennen.

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Der regelmäßig vorne mitfahrende Lucas Auer belegte im Mercedes-AMG Team Mann-Filter mit der Startnummer 48 den dritten Platz in der Gesamtwertung, gefolgt von Ezequiel Perez Companc (Saintéloc Racing Audi mit der Startnummer 25) und Eddie Cheever (Ziggo Sport Tempesta Porsche mit der Startnummer 93).

Der schnellste Fahrer des zweitägigen Prologs war Christopher Haase (#84 Eastalent Racing Audi), der am Dienstagvormittag eine Zeit von 2:16,535 Minuten fuhr. Dicht auf den Fersen folgte ihm Alessio Picariello (#2 Boutsen VDS Porsche), der am Dienstagnachmittag eine Rundenzeit von 2:16,577 Minuten erzielte.

Der Prolog verlief besonders erfolgreich für Porsche, das in drei der vier anderen Klassen die Spitze belegte. Die schnellsten Fahrzeuge waren der #10 Boutsen VDS Porsche im Gold Cup, der #66 Tresor Attempto Racing Audi im Silver Cup, der #89 Lionspeed GP Porsche im Bronze Cup und der #79 Tsunami RT Porsche in der Pro-Am-Klasse.

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