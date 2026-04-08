DTM-Pilot Ben Dörr mit McLaren-Bestzeit in zweiter Sitzung beim Test

McLaren setzte die Bestzeit in der zweiten Session des GT World Challenge Europe-Testtags in Le Castellet. DTM-Pilot Ben Dörr fuhr im RJN McLaren 720S GT3 die schnellste Runde. Im Fahrzeug des britischen Teams umrundete er den Kurs in 1:54.762 Minuten. Dörr war rund 0,1 Sekunden langsamer als die Bestzeit am Vormittag.

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Rang zwei belegte der Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R von Antares Au, Riccardo Pera und Loek Hartog. 0,042 Sekunden fehlten Hartog auf seiner schnellsten Runde auf Dörr.

Der GetSpeed Mercedes-AMG GT3 von Fabian Schiller, Maximilian Götz und Maxime Martin komplettiert die Top 3-Positionen.

Rund zwei Minuten vor Ende der Sitzung wurde diese mit der roten Flagge beendet, da Jonathan Adam im Ecurie Ecosse Blackthorn Aston Martin in Kurven sieben strandete.

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Ergebnis (Top 10):

Horatio Fitz-Simon/Maxwell Lynn/Ben Dörr – RJN – McLaren 720S GT3 Antares Au/Riccardo Pera/Loek Hartog – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R Fabian Schiller/Maximilian Götz/Maxime Martin – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3 Bastian Buus/Ricardo Feller/Thomas Preining – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R Chris Lulham/Daniel Juncadella/Jules Gouon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3 Jayden Kelly/Josh Rattican/Tommy Pintos – Greystone GT – McLaren 720S GT3 Simon Reicher/Christopher Haase/Markus Winkelhock – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3 Bashar Mardini/Alex Fontana/Patrick Kolb – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R Dorian Boccolacci/Alessio Picariello/Morris Schuring – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R Alex Malykhin/Aleksei Nesov/Max Hofer – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R