Earl Bamber sorgt für Audi-Sensation beim FIA GT World Cup in Macau

Audi Sport Asia wird mit zwei Audi R8 LMS GT3 evo II beim FIA GT World Cup in Macau vertreten sein. Traditionell führt die asiatische Audi Sport-Abteilung einen breitgefächerten Aufschlag beim Spektakel in den Straßenschluchten von Macau durch. In diesem Jahr werden zwei Audi an den Start gehen.

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Cadilac-Werksfahrer Earl Bamber wird überraschenderweise für Audi an den Start gehen! Bamber ging zuletzt 2023 in einem D2 Racing Team Porsche in Macau an den Start. Er wird in diesem Jahr mit einem Audi von Absolute Racing antreten.

Nach einem starken Auftritt im Vorjahr wird Joel Eriksson erneut in Macau antreten. Im Vorjahr belegte der Schwede mit einem R8 den fünften Platz beim legendären Rennen. Wie im Vorjahr wird sein Audi technisch von Phantom Global Racing betreut.

«Wir sind überzeugt, dass wir unser bestmögliches Team zusammengestellt haben, um auf den legendären Straßen von Macau den fünften GT-Cup-Titel für Audi zu erringen», so Alexander Blackie, Leiter von Audi Sport customer racing Asia. «Mit dem mehrfachen 24h Le Mans-Sieger Earl Bamber haben wir einen Fahrer, der auf dem Guia Circuit noch eine Rechnung offen hat. Er hatte schon einige Male Pech, dass er das Rennen nicht gewinnen konnte, und er verfügt über das Talent, den Sieg endlich nach Hause zu holen. Joel Eriksson war im vergangenen Jahr im Audi R8 LMS absolut überragend und ist heiß darauf, an diese Leistung anzuknüpfen. Wir können es kaum erwarten, beim diesjährigen Macau-Grand-Prix an den Start zu gehen.»

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