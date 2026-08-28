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Ehemaliger Formel-1-Fahrer Nikita Mazepin startet in STT in Spa

Nikita Mazepin ist zurück im Rennfahrzeug! Der ehemalige Formel-1-Pilot wird für die Motopark-Mannschaft aus Oschersleben in Spa-Francorchamps in der STT antreten.

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Nikita Mazepin
Nikita Mazepin
Foto: Batchelor / XPB Images
Nikita Mazepin
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Prominenter Neuzugang in der Spezial Tourenwagen Trophy (kurz STT), einer deutschen Breitensportrennserie für GT-Fahrzeuge und Tourenwagen. Der ehemalige Formel-1-Pilot Nikita Mazepin wird für Motopark beim Rennwochenende in Spa-Francorchamps mit einem Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen, wie aus der Teilnehmerliste der Rennserie hervorgeht.

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Für den Motopark-Rennstall absolvierte der Russe zuvor bereits Testfahrten auf dem Lausitzring und in Spa-Francorchamps, woher ihm der Mercedes-AMG GT3 bereits bekannt ist. 2025 bestritt Mazepin zudem die 24h Dubai in einem Rossa LM GT, was sein erster Einsatz in einem GT-Fahrzeug war. Zuvor trat er in der Saison 2023 und 2023/2024 mit einem LMP2-Prototypen in der Asian Le Mans Series an.

Als Teamkollege von Mick Schumacher trat Mazepin 2021 mit Haas in der Formel 1 an, blieb aber ohne zählbare Ergebnisse.

Im Artikel erwähnt

Mazepin wird damit nicht der einzige ehemalige Formel-1-Fahrer im Teilnehmerfeld der STT sein, da Christian Klien am Steuer eines Lotus Emira GT4 Platz nimmt.

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Für den ersten Rennlauf sicherte sich Mazepin eine überlegene Pole-Position. Im Mercedes-AMG GT3 hatte der Russe 4,160 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Thomas Ambiel in einem LMP3-Prototypen.

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