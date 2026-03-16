Ein Aprilscherz wird real: BMW M3 Touring 24H startet 2026!

Die BMW-Fans haben ihn gefordert, die Marke liefert: Ein überwältigend erfolgreicher Aprilscherz aus dem Jahr 2025 wird bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring 2026 Realität – die Rennversion des BMW M3 Touring. Am 16./17. Mai tritt der BMW M3 Touring 24H als spektakuläres Highlight für die Zuschauer in der „Grünen Hölle“ an. Seine Rennpremiere feiert das Fahrzeug bereits am kommenden Wochenende beim zweiten Saisonlauf der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

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Schon kurz nach der Markteinführung des BMW M3 Touring Straßenfahrzeuges im Jahr 2022 spielte man bei BMW M Motorsport mit dem Gedanken, auch eine Rennversion zu bauen. Doch es brauchte einen besonderen Schlüsselmoment, um aus der Idee einiger Ingenieure einen konkreten Plan werden zu lassen – und dieser Moment war ausgerechnet ein Aprilscherz. Am 1. April 2025 postete BMW M Motorsport auf seinen Social-Media-Plattformen Bilder eines vermeintlich in der Entwicklung befindlichen BMW M3 Touring GT-Rennfahrzeuges. Die Resonanz bei Fans und Medien auf diesen Post war überwältigend. Er erreichte mehr als eine Million User und erzeugte über 1,6 Millionen Views. Auch das Engagement der Posts lag um ein Vielfaches über den üblichen Zahlen der Social-Media-Kanäle von BMW M Motorsport.

Durch diesen Erfolg inspiriert, wurden die bereits zuvor erdachten Pläne für die Verwirklichung der Idee einer Rennversion des BMW M3 Touring im Sommer 2025 konkret. Innerhalb von nur acht Monaten haben die Ingenieure von BMW M Motorsport den BMW M3 Touring 24H aufgebaut. Er hat die gleiche technische Basis wie der BMW M4 GT3 EVO, entstammt aber der Grundkarosserie des BMW M3 Touring. Der BMW M3 Touring 24H ist 200 Millimeter länger und inklusive Heckflügel 32 Millimeter höher als der BMW M4 GT3 EVO.

Der BMW M3 Touring 24H ist ein Auto für die Fans am Nürburgring, zu denen BMW M Motorsport ein ganz besonderes Verhältnis hat. Das unterstreicht das Design des Fahrzeuges für die Vorbereitungsrennen, das ausgewählte Kommentare zeigt, die unter dem Aprilscherz auf den Social-Media-Plattformen gepostet wurden. Beim 24-Stunden-Rennen wird der BMW M3 Touring 24H ein weiteres Sonderdesign erhalten.

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Am Steuer des BMW M3 Touring 24H, der von Schubert Motorsport eingesetzt wird, kommen vier BMW M Werksfahrer zum Einsatz: Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi und Neil Verhagen. Das Fahrzeug tritt in der Klasse SPX an und steht damit nicht in direkter Konkurrenz zu den drei BMW M4 GT3 EVO, die in der Top-Kategorie SP9 um den Gesamtsieg kämpfen. Der BMW M3 Touring 24H startet in der Vorbereitung beim zweiten NLS-Lauf sowie bei den 24h Nürburgring Qualifiers.

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Wie der #77 BMW M4 GT3 EVO von Schubert Motorsport geht auch der BMW M3 Touring 24H mit Reifen von BMW M Motorsport Partner Yokohama an den Start. «Wir fühlen uns zutiefst geehrt, als offizieller Reifenpartner für dieses exklusive Projekt mit BMW M Motorsport zusammenzuarbeiten», sagt Takayoshi Omae, Deputy Head of Consumer Tyre Product & Marketing Planning Div. «Diese Kooperation ist ein historischer Meilenstein in der Motorsport-Geschichte von Yokohama. Mit Blick auf unsere Teilnahme an den 24h Nürburgring sind wir voller Stolz und Vorfreude. Gemeinsam mit BMW M Motorsport, einer globalen Premium-Marke, die angetrieben wird von visionärem Engineering und einem unerschütterlichen Wettbewerbsgedanken, freut sich Yokohama darauf, die Grenzen des Möglichen auf der Nordschleife zu verschieben. Denn uns beide eint das Streben nach Perfektion.»

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «So etwas wie das BMW M3 Touring 24H Projekt hat es bei BMW M Motorsport noch nie gegeben. Vielen Dank an alle, die ihr Herzblut in dieses einzigartige Fahrzeug gelegt und es zum Leben erweckt haben. Ich bin begeistert – und mir gleichzeitig sicher, unsere Fans, die uns nirgends näher sind als in unserer zweiten Heimat auf dem Nürburgring, werden mindestens genauso begeistert sein. Ich verspreche allen Fans eine tolle Show und freue mich auf ein Event der Superlative.»

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