Enkel von Jo Siffert: Jérémy Siffert über Rennsaison im LMP3 in den USA

Jérémy Siffert – der Enkel der Schweizer Motorsportlegende Jo Siffert – startet in diesem Jahr mit GEBHARDT Motorsport aus Sinsheim in der US-Amerikanischen IMSA VP Racing SportsCar Championship. Ursprünglich war es geplant, dass Siffert nach einem Gaststart beim Saisonauftakt in Daytona sich auf den Endurance Cup der Rennserie fokussiert und an den zweistündigen Rennen teilnimmt.

Werbung

Werbung

Doch nach einer Programmänderung im Team von Fritz Gebhardt wird der Eidgenosse an den Sprintrennen der IMSA-Meisterschaft antreten, welche unter anderem im Rahmenprogramm der NASCAR Cup Series und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship auf den spektakulärsten Rennstrecken in Nordamerika ausgefahren wird. Seinen nächsten Einsatz hat Siffert somit Ende Februar auf dem Circuit of the Americas in Austin.

Beim Saisonauftakt im Januar in Daytona beendete der 22-Jährige aus Fribourg beide Rennen auf dem siebten Platz in der LMP3-Klasse. Auf der legendären Rennstrecke in Florida konnte er viel für die anstehende Saison lernen.

Jérémy Siffert vor dem Duqueine D08 LMP3 des Teams Gebhardt Motorsport Foto: GEBHARDT Motorsport//Peter Heil Jérémy Siffert vor dem Duqueine D08 LMP3 des Teams Gebhardt Motorsport © GEBHARDT Motorsport//Peter Heil

Werbung

Werbung

Jérémy Siffert im Interview:

Dein Vater war Rennfahrer und dein Großvater ist die Motorsportlegende Jo Siffert – war dein Weg in den Rennsport bereits vorgezeichnet? Und wie hast du schließlich den Sprung in den Sport geschafft?

Ja, ich wurde sicherlich davon beeinflusst, was meine Familie bereits im Motorsport erreicht hatte, und das hat mich natürlich schon in jungen Jahren dazu gebracht, denselben Weg einzuschlagen. Wie viele andere Fahrer haben mein Vater und ich mit dem Kartfahren angefangen, was eine fantastische Schule war, um die Grundlagen des Fahrens zu erlernen.

Nachdem du im letzten Jahr mehrere Rennen für GEBHARDT Motorsport gefahren bist, startest du nun mit dem Team in deiner ersten kompletten Saison im LMP3-Auto – wie fühlt sich das an?

Es ist mir eine große Ehre, in der Saison 2026 mit GEBHARDT Motorsport im LMP3 anzutreten. Das Team hat große Ambitionen, was ich sehr schätze, und ich freue mich sehr, es in diesem Jahr zu vertreten und mein Bestes zu geben, um das Team zu unterstützen.

Werbung

Werbung

Du bist auch Teil der GEBHARDT Young Driver Academy. Wie hilft dir das bei deiner Entwicklung?

Die GEBHARDT Young Driver Academy ist eine riesige Chance für mich und wird mir sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke sehr dabei helfen, mich weiterzuentwickeln. Ich bin innerhalb des Teams von den richtigen Leuten umgeben, und wir arbeiten gemeinsam daran, dass ich mich verbessern und in jeder Hinsicht zu einem kompletten Rennfahrer werden kann.

Du wirst kurzfristig an allen Sprint-Wochenenden der IMSA VP Racing SportsCar Challenge in den USA teilnehmen – wie kam es dazu, da ursprünglich ein anderes Programm geplant war?

Wir hatten ursprünglich geplant, am Endurance Cup teilzunehmen, aber aufgrund einer Programmänderung werde ich letztendlich an den Sprintrennen teilnehmen. Ich freue mich auch sehr darauf, im Sprintformat zu fahren, da ich glaube, dass ich dadurch lernen werde, in Rennsituationen etwas aggressiver zu sein.

Werbung

Werbung

Dein Großvater Jo Siffert hat in den USA die 24 Stunden von Daytona und die 12 Stunden von Sebring gewonnen – spürst du dort ein besonderes Interesse an deiner Person und macht das die Teilnahme an Rennen in den USA für dich noch besonderer?

Natürlich sind diese Rennstrecken für mich etwas Besonderes, weil mein Großvater dort Siege errungen hat. Ich freue mich, auf denselben Strecken zu fahren, aber ich versuche mich dennoch hauptsächlich darauf zu konzentrieren, das Auto kennenzulernen und meine Leistung zu verbessern.

Der Duqueine D08 in den legendären Gulf Racing-Farben Foto: GEBHARDT Motorsport//Peter Heil Der Duqueine D08 in den legendären Gulf Racing-Farben © GEBHARDT Motorsport//Peter Heil

Zu Ehren von Jo Siffert wird dein Duqueine D08 auch in den Farben von Gulf Racing an den Start gehen – wie gefällt dir das Design?

Werbung

Werbung

Ich finde das Design großartig und es ist eine schöne Hommage an meinen Großvater, der einen bedeutenden Teil seiner Karriere in diesen Farben verbracht hat.

Was sind deine Zukunftspläne mit GEBHARDT Motorsport?