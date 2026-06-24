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Era Motorsport zieht Porsche 911 GT3 R von 24h Spa zurück

Das Teilnehmerfeld der 24h Spa reduziert sich auf 69 Fahrzeuge. Der Era Motorsport Porsche 911 GT3 R wurde vom weltgrößten GT3-Rennen zurückgezogen. Weiterhin imposantes Feld in den Ardennen.

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Era Motorsport Porsche startet nicht bei den 24h Spa
Era Motorsport Porsche startet nicht bei den 24h Spa
Foto: SRO
Era Motorsport Porsche startet nicht bei den 24h Spa
© SRO

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Das Teilnehmerfeld der 24h Spa reduziert sich auf 69 Fahrzeuge, was weiterhin ein mehr als imposantes Teilnehmerfeld ist. Der Era Motorsport Porsche 911 GT3 R, der im Bronze Cup starten sollte, wurde vom weltgrößten GT3-Rennen zurückgezogen.

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Als einzige Piloten auf dem Fahrzeug waren bislang Kyle Tilley und Jake Hill bestätigt, die zuletzt für Lionspeed GP die 24h Spa und für PROsport Racing NLS6 bestritten haben.

Bei dem Einsatzfahrzeug bei den 24h Spa hätte es sich um ein Chassis von Lionspeed GP gehandelt, doch der Wagen wird nun jetzt nicht an den Start gehen. Beim offiziellen Prologue zum Langstreckenklassiker absolvierte das Fahrzeug am Nachmittag des zweiten Tags einige Runden, war aber nicht konstant über die zwei Tage auf der Strecke unterwegs.

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