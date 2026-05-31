Erste Pole-Position durch den Ford Mustang GT3 in der GT World Challenge
Erstmals hat sich ein Ford Mustang GT3 die Pole-Position im GT World Challenge Europe Endurance Cup gesichert. Haupt Racing Team auf bestem Startplatz im italienischen Monza.
Wie gewohnt wurde das Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in drei Segmenten ausgefahren. Jeder Fahrer absolvierte ein Segment und aus den absolvierten Rundenzeiten wurde die Durchschnittszeit gebildet, welche über die Startaufstellung entscheidet.
Die Bestzeit im ersten Segment fuhr Haupt Racing Team-Dauerbrenner Arjun Maini im Ford Mustang GT3. Der Ford-Werksfahrer aus Indien umrundete den Highspeedkurs in 1:45.459 Minuten.
Im zweiten Abschnitt fuhr Chris Lulham im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug die Bestzeit. Lulham umrundete den Highspeedkurs in 1:45.501 Minuten.
Ben Dörr bewieß im dritten Segment seine gute Form und fuhr im RJN McLaren 720S GT3 die Bestzeit. Der DTM-Pilot umrundete den Kurs in 1:45.323 Minuten.
Mit einer kombinierten Rundenzeit von 1:45.503 Minuten stehen Arjun Maini, Fabio Scherer und Thomas Drouet auf der Pole-Position für das Rennen des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza. Es ist die erste Pole-Position des Ford Mustang GT3 in der GT World Challenge Europe!
Rang zwei sicherten sich Daniel Juncadella, Chris Lulham und Jules Gounon für das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing mit 0,152 Sekunden Abstand. Doch in der Startaufstellung wird das Fahrzeug um fünf Plätze zurückgestellt nach einem Vergehen im ersten Training.
Die Top-3-Positionen komplettiert der Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 von Dylan Pereira, Andrea Frassineti und Lorenzo Ferrari.
Ergebnis GT World Challenge Europe Monza Qualifying (Top 10):
Arjun Maini/Fabio Scherer/Thomas Drouet - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Daniel Juncadella/Chris Lulham/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Lorenzo Ferrari – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
Finn Wiebelhaus/Eduardo Coseteng/Maxime Oosten - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Bastian Buus/Thomas Preining/Ricardo Feller - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Gilles Magnus/Robin Knutsson/Alessandro Ghiretti – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
Kelvin van der Linde/Jordan Pepper/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3
Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
