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Fahrerwechsel im Team von Max Verstappen: Gounon ersetzt erkrankten Lulham

Chris Lulham wird aus gesundheitlichen Gründen nicht beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano starten. Jules Gounon ersetzt ihn im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug.

Sportwagen

Fahrerwechsel im Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3
Fahrerwechsel im Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3
Foto: SRO
Fahrerwechsel im Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing wird mit einem geänderten Fahreraufgebot beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano antreten. Stammfahrer Daniel Juncadella wird gemeinsam mit DTM-Pilot und Alpine-FIA-WEC-Star Jules Gounon in Misano starten, welcher normalerweise für das Team im Endurance Cup antritt.

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Chris Lulham, der ursprünglich alle zehn Rennen mit dem Team bestreiten sollte, wird aus gesundheitlichen Gründen nicht in Misano antreten können.

Juncadella und Gounon zählen an diesem Wochenende zu den Topfavoriten im Kampf um den Gesamtsieg auf dem technisch anspruchsvollen Kurs im Urlaubsort an der Adriaküste.

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