Fahrzeugeinstufung der 24h Nürburgring veröffentlicht

Die Technikkommission des ADAC Nordrhein hat die Fahrzeugeinstufung für das 24h-Rennen auf dem Nürburgring veröffentlicht. Verglichen mit den ADAC 24h Qualifiers vor einigen Wochen gibt es einige Veränderungen, die wir euch erklären.

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Der Ladedruck des Aston Martin Vantage GT3 (sowohl das Evo-Modell als auch das ältere Modell von PROsport Racing) wird erhöht, womit das Turbotriebwerk mehr Leistung entwickelt. Der maximale Ladedruck steigt von 1,825 bar auf 1,840 bar.

Der BMW M4 GT3 darf zehn Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht des Vorjahressiegers beträgt nun 1.340 Kilogramm. Im Gegenzug wird der maximale Ladedruck im höheren Drehzahlbereich reduziert, so dass der Wagen dort weniger Leistung entwickelt.

Um gleich satte 25 Kilogramm darf der BMW Z4 GT3 ausladen. Das Mindestgewicht des soundgewaltigen Fahrzeugs beträgt nun 1.275 Kilogramm.

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Am Ferrari 296 GT3 wird der nominelle Winkel des Heckflügels von 5,3° auf 3,8° reduziert.

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Weiterlesen

Der Lamborghini Huracán GT3 darf zehn Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.330 Kilogramm beträgt. Zudem wird das Tankvolumen um einen Liter erhöht. Der Restriktor wird allerdings von 51 Millimeter auf 50,5 Millimeter reduziert, so dass der Motor etwas weniger Leistung entwickelt.

Der Ladedruck des McLaren 720S GT3 wird im höheren Drehzahlbereich leicht erhöht, so dass das britische Fahrzeug in dem Bereich mehr Leistung entwickelt.