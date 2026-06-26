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Ferrari-Ass Alessio Rovera stampft Konkurrenz unangespitzt in den Boden

Ferrari-Star Alessio Rovera hat sich die Pole-Position bei den 24h Spa gesichert. Im Ferrari 296 GT3 dominierte der Italiener die Superpole-Sitzung beim Langstreckenklassiker in den Ardennen.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Alessio Rovera stampft Konkurrenz in den Boden
Alessio Rovera stampft Konkurrenz in den Boden
Foto: SRO
Alessio Rovera stampft Konkurrenz in den Boden
© SRO

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Erstmals wurde über die Pole-Position bei den 24h Spa in einem neuen, vierteiligen Superpole-Format entschieden, an dem ursprünglich 32 Fahrzeuge teilnahmen.

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AF Corse-Pilot Alessio Rovera sichert sich die Pole-Position mit einer dominanten Leistung. In jeder der vier Abschnitte fuhr Rovera eine überlegene Bestzeit. Mit einer Rundenzeit von 2:18.613 Minuten fuhr der Ferrari-Werksfahrer auf eine überlegene Pole-Position. Rovera teilt sich das Fahrzeug mit Nicklas Nielsen und Tommaso Mosca.

Thomas Fleming sicherte sich im Garage 59 McLaren 720S GT3 den zweiten Rang. Dem Gold Cup-Piloten fehlten 0,428 Sekunden auf die Bestzeit des Ferrari-Stars.

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Im Artikel erwähnt

Arthur Leclerc komplettierte im zweiten AF Corse Ferrari die Top-3-Positionen.

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Ergebnis 24h Spa Superpole (Top 10):

1. Alessio Rovera - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2. Thomas Fleming - Garage 59 - McLaren 720S GT3

3. Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3

4. Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Frederik Schandorff - Selected Car Racing - Ferrari 296 GT3

6. Ariel Levi - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

7. Dennis Marschall - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3

8. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10. Alex Arkin Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

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