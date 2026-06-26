Ferrari-Ass Alessio Rovera stampft Konkurrenz unangespitzt in den Boden
Ferrari-Star Alessio Rovera hat sich die Pole-Position bei den 24h Spa gesichert. Im Ferrari 296 GT3 dominierte der Italiener die Superpole-Sitzung beim Langstreckenklassiker in den Ardennen.
Erstmals wurde über die Pole-Position bei den 24h Spa in einem neuen, vierteiligen Superpole-Format entschieden, an dem ursprünglich 32 Fahrzeuge teilnahmen.
AF Corse-Pilot Alessio Rovera sichert sich die Pole-Position mit einer dominanten Leistung. In jeder der vier Abschnitte fuhr Rovera eine überlegene Bestzeit. Mit einer Rundenzeit von 2:18.613 Minuten fuhr der Ferrari-Werksfahrer auf eine überlegene Pole-Position. Rovera teilt sich das Fahrzeug mit Nicklas Nielsen und Tommaso Mosca.
Thomas Fleming sicherte sich im Garage 59 McLaren 720S GT3 den zweiten Rang. Dem Gold Cup-Piloten fehlten 0,428 Sekunden auf die Bestzeit des Ferrari-Stars.
Arthur Leclerc komplettierte im zweiten AF Corse Ferrari die Top-3-Positionen.
Ergebnis 24h Spa Superpole (Top 10):
1. Alessio Rovera - AF Corse - Ferrari 296 GT3
2. Thomas Fleming - Garage 59 - McLaren 720S GT3
3. Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3
4. Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
5. Frederik Schandorff - Selected Car Racing - Ferrari 296 GT3
6. Ariel Levi - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3
7. Dennis Marschall - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3
8. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
9. Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3
10. Alex Arkin Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3
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