Ferrari-Ass Alessio Rovera stampft Konkurrenz unangespitzt in den Boden

Erstmals wurde über die Pole-Position bei den 24h Spa in einem neuen, vierteiligen Superpole-Format entschieden, an dem ursprünglich 32 Fahrzeuge teilnahmen.

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AF Corse-Pilot Alessio Rovera sichert sich die Pole-Position mit einer dominanten Leistung. In jeder der vier Abschnitte fuhr Rovera eine überlegene Bestzeit. Mit einer Rundenzeit von 2:18.613 Minuten fuhr der Ferrari-Werksfahrer auf eine überlegene Pole-Position. Rovera teilt sich das Fahrzeug mit Nicklas Nielsen und Tommaso Mosca.

Thomas Fleming sicherte sich im Garage 59 McLaren 720S GT3 den zweiten Rang. Dem Gold Cup-Piloten fehlten 0,428 Sekunden auf die Bestzeit des Ferrari-Stars.

Arthur Leclerc komplettierte im zweiten AF Corse Ferrari die Top-3-Positionen.

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Ergebnis 24h Spa Superpole (Top 10):

1. Alessio Rovera - AF Corse - Ferrari 296 GT3 2. Thomas Fleming - Garage 59 - McLaren 720S GT3 3. Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3 4. Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3 5. Frederik Schandorff - Selected Car Racing - Ferrari 296 GT3 6. Ariel Levi - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3 7. Dennis Marschall - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3 8. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 9. Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3 10. Alex Arkin Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3