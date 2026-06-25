Ferrari-Bestzeit eröffnet 24h Spa mit Bestzeit im ersten Training

Ferrari-Bestzeit im ersten Training der 24h Spa. Nicklas Nielsen fuhr im AF Corse Ferrari die Bestzeit in der 90-minütigen Sitzung. Der Däne umrundete den Kurs in 2:17.234 Minuten.

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Auf Rang zwei fuhr Conrad Laursen im Selected Car Racing Ferrari, der ebenfalls von AF Corse eingesetzt wird. Nur 0,073 Sekunden trennten die beiden Ferrari nach der Sitzung.

Dylan Pereira fuhr im Tresor Attempto Racing Audi aus dem Gold Cup auf einen starken dritten Platz.

Nach rund 20 Minuten musste die Sitzung kurz unterbrochen werden, als Kerong Li am Ausgang der Curve Paul Frére mit einem technischen Defekt ausrollte und geborgen werden musste.

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Ergebnis 24h Spa Training 1 (Top 10):

Alessio Rovera/Tommaso Mosca/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3 Conrad Laursen/Malte Ebdrup/Simon Birch/Frederik Schandorff - Selected Car Racing - Ferrari 296 GT3 Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Alex Arkin Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3 Salman Owega/Dante Rappange/Guilherme Oliveira/Mikey Porter - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3 Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Dustin Blattner/Ben Tuck/Mathys Jaubert/Dennis Marschall - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3 Joseph Loake/Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3 Maxime Martin/Maximilan Götz/Fabian Schiller - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 Ayhancan Güven/Matt Campbell/Frédéric Makowiecki - Schumacher CLRT - Porsche 911 GT3 R Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3