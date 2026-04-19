Ferrari fliegt mit Minimalvorsprung auf Pole-Position
Mit einem Vorsprung von nur 0,001 Sekunden sicherte sich DTM-Ass Thierr Vermeulen im Rinaldi Racing Ferrari 296 GT3 im Top-Qualifying die Pole-Position für das zweite Qualifiers-Rennen.
Ferrari auf Pole
Ferrari auf Pole
Thierry Vermeulen hat sich die Pole-Position für das zweite Rennen der ADAC 24h Qualifiers gesichert. Im REALIZE KONDO RACING with Rinaldi Ferrari 296 GT3 sicherte sich der DTM-Pilot die Pole-Position für das vierstündige Rennen.
Mit einem Minimalabstand von 0,001 Sekunden folgt der Gamota Racing BMW M4 GT3. David Jahn konnte im BMW des Teams überzeugen, nachdem er bereits am Vortag die Pole-Position erfuhr. Christopher Haase komplettiert im SCHERER SPORT PHX Audi die Top 3-Positionen.
In der Einführungsrunde zum Top-Qualifying setzte im Bereich Kesselchen und Schwalbenschwanz Regen ein. Alessio Picariello schlug im Dunlop Porsche dabei in seiner Einführungsrunde im Kesselchen ein.
Sven Müller verunfallte im Falken Motorsports Porsche im Bereich Hatzenbach ein. Ein Top-Qualifying zum Vergessen für die Fahrzeuge, die von Schnabl Engineering eingesetzt werden.
Ergebnis (Top 10):
  1. Thierry Vermeulen - REALIZE KONDO RACING with Rinaldi - Ferrari 296 GT3
  2. David Jahn - Gamota Racing - BMW M4 GT3
  3. Christopher Haase - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3
  4. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
  5. Lucas Auer - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
  6. Adam Christodoulou - PROsport Racing - Mercedes-AMG GT3
  7. Jay Mo Härtling - SR Motorsport by Schnitzelalm - Mercedes-AMG GT3
  8. Tobias Müller - Black Falcon - Porsche 911 GT3 R
  9. Luca Stolz - Mercedes-AMG Team Bilstein - Mercedes-AMG GT3
  10. Gabriele Piana - Black Falcon - Porsche 911 GT3 R
