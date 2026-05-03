Ferrari-Sieg nach Strafenchaos in Brands Hatch
Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing sah als erster die Zielflagge beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch, doch der Sieg geht an AF Corse.
Arthur Leclerc und Thomas Neubauer gewinnen den Saisonauftakt des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. Für Leclerc ist es der erste Sieg in der SRO-Meisterschaft. Das Duo profitiert von einem Schwung an Zeitstrafen nach dem Rennen.
Rang zwei belegt der Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R von Morris Schuring und Dorian Boccolacci. Nur 0,685 Sekunden fehlten am Rennende auf den Ferrari.
Charles Weerts und Kelvin van der Linde komplettieren im WRT BMW M4 GT3 die Podestränge.
In der ersten Runde berührte Luca Engstler im Rutronik Lamborghini Mattia Michelotto im VSR Temerario GT3. Michelotto drehte sich daraufhin. Gegen Engstler wurde eine 10-Sekunden-Zeitstrafe ausgesprochen.
Am Ende der ersten Runde kam es in Stirling´s Bend zu einem heftigen Unfall. Robin Knutsson wurde im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R von Simon Birch im Razoon Porsch egetroffen und schlug heftig in die Barriere ein. Der Porsche des belgischen Teams wurde beim Einschlag stark beschädigt, doch der Skandinavier konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Das Rennen wurde mit dem Safety Car neutralisiert, ehe Rennleiter Niels Wittich das Rennen kurz darauf mit der Roten Flagge stoppte um den zerstörten Porsche zu bergen und die beschädigte Barriere zu reparieren. Simon Birch erhielt für die Verursachung eine 20-Sekunden-Stop&Go-Penalty.
Nach rund 15 Minuten Unterbrechung wurde das Rennen hinter dem Safety Car fortgesetzt.
Während des Boxenstoppfensters flog Alex Arkin Aka im Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 in Stirling´s Bend ab, nachdem sein Teamkollege Dylan Pereira zunächst den Gold Cup anführte. Nach dem Boxenstoppfenster wurde das Rennen neutralisiert.
Der Lionspeed GP Porsche führte das Renne in der ersten Rennhälfte an, fiel aber mit technischen Problemen im zweiten Stint weit zurück, ehe das Team das Fahrzeug in der Box abstellte.
Nach der Zieldurchfahrt erhielten viele Fahrzeuge nachträglich 30-Sekunden-Zeitstrafen, da sie im Rennen unter Gelber Flagge zu schnell unterwegs waren, unter anderem betroffen war auch der Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3, der das Rennen zunächst auf der Strecke gewonnen hatte.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch Rennen 1 (Top 10):
Arthur Leclerc/Thomas Neubauer – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Morris Schuring/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
Amaury Cordeel/Jordan Pepper - WRT – BMW M4 GT3
Konsta Lappalainen/Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Aleksei Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R
Tommaso Mosca/Matias Zagazeta – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Thomas Fleming/Louis Prette - Garage 59 - McLaren 720S GT3
Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
