Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. Sportwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Sieg nach Strafenchaos in Brands Hatch

Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing sah als erster die Zielflagge beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch, doch der Sieg geht an AF Corse.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Ferrari-Sieg in Brands Hatch
Ferrari-Sieg in Brands Hatch
Foto: SRO
Ferrari-Sieg in Brands Hatch
© SRO

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Arthur Leclerc und Thomas Neubauer gewinnen den Saisonauftakt des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. Für Leclerc ist es der erste Sieg in der SRO-Meisterschaft. Das Duo profitiert von einem Schwung an Zeitstrafen nach dem Rennen.

Werbung

Werbung

Rang zwei belegt der Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R von Morris Schuring und Dorian Boccolacci. Nur 0,685 Sekunden fehlten am Rennende auf den Ferrari.

Charles Weerts und Kelvin van der Linde komplettieren im WRT BMW M4 GT3 die Podestränge.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In der ersten Runde berührte Luca Engstler im Rutronik Lamborghini Mattia Michelotto im VSR Temerario GT3. Michelotto drehte sich daraufhin. Gegen Engstler wurde eine 10-Sekunden-Zeitstrafe ausgesprochen.

Werbung

Werbung

Am Ende der ersten Runde kam es in Stirling´s Bend zu einem heftigen Unfall. Robin Knutsson wurde im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R von Simon Birch im Razoon Porsch egetroffen und schlug heftig in die Barriere ein. Der Porsche des belgischen Teams wurde beim Einschlag stark beschädigt, doch der Skandinavier konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Das Rennen wurde mit dem Safety Car neutralisiert, ehe Rennleiter Niels Wittich das Rennen kurz darauf mit der Roten Flagge stoppte um den zerstörten Porsche zu bergen und die beschädigte Barriere zu reparieren. Simon Birch erhielt für die Verursachung eine 20-Sekunden-Stop&Go-Penalty.

Nach rund 15 Minuten Unterbrechung wurde das Rennen hinter dem Safety Car fortgesetzt.

Während des Boxenstoppfensters flog Alex Arkin Aka im Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 in Stirling´s Bend ab, nachdem sein Teamkollege Dylan Pereira zunächst den Gold Cup anführte. Nach dem Boxenstoppfenster wurde das Rennen neutralisiert.

Der Lionspeed GP Porsche führte das Renne in der ersten Rennhälfte an, fiel aber mit technischen Problemen im zweiten Stint weit zurück, ehe das Team das Fahrzeug in der Box abstellte.

Werbung

Werbung

Nach der Zieldurchfahrt erhielten viele Fahrzeuge nachträglich 30-Sekunden-Zeitstrafen, da sie im Rennen unter Gelber Flagge zu schnell unterwegs waren, unter anderem betroffen war auch der Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3, der das Rennen zunächst auf der Strecke gewonnen hatte.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch Rennen 1 (Top 10):

  1. Arthur Leclerc/Thomas Neubauer – AF Corse – Ferrari 296 GT3

  2. Morris Schuring/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R

  3. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

  4. Amaury Cordeel/Jordan Pepper - WRT – BMW M4 GT3

  5. Konsta Lappalainen/Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  6. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Aleksei Nesov/Alex Malykhin – Pure Rxcing – Porsche 911 GT3 R

  8. Tommaso Mosca/Matias Zagazeta – AF Corse – Ferrari 296 GT3

  9. Thomas Fleming/Louis Prette - Garage 59 - McLaren 720S GT3

  10. Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien