Ferrari-Werksfahrer Neubauer feiert in Zandvoort ein episches Comeback

Wenige Tage nach dem GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring gab Ferrari-Werksfahrer Thomas Neubauer auf Social Media bekannt, dass er einen schweren Unfall mit seinem Rennrad hatte und sich dabei schwer verletzt hat.

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"Vor ein paar Tagen hatte ich einen Fahrradunfall", so Neubauer in einem Post. "Obwohl ich immer sehr vorsichtig bin, lassen sich Unfälle leider manchmal nicht vermeiden. Ich bin vom Fahrrad gestürzt und habe mir unter anderem einen komplizierten Bruch des linken Schlüsselbeins zugezogen, mit mindestens sieben Bruchstücken und einer erheblichen Verschiebung der Knochen. Am Dienstag wurde ich operiert, und alles ist gut verlaufen."

Den Start bei den Suzuka 1000km in der vergangenen Woche musste der Franzose daraufhin absagen. Doch nur rund zweieinhalb Wochen nach der Verletzung ist der 27-jährige aus Paris zurück im Rennfahrzeug.

Gemeinsam mit Arthur Leclerc wird Neubauer beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Zandvoort an den Start gehen. Im zweiten Training belegten die beiden Franzosen den vierten Platz im starkbesetzten Feld.

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