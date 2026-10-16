Straßenschlacht in Macau: 18 Fahrzeuge beim FIA GT World Cup am Start

Mit Teilnehmern aus Afrika, Asien, Europa, Ozeanien und Südamerika sind auf der vorläufigen Teilnehmerliste rekordverdächtige acht GT3-Hersteller vertreten: Neben Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche kehrt auch Aston Martin nach Macau zurück.

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Auf der Teilnehmerliste stehen zahlreiche Gewinner des FIA GT World Cup sowie international renommierte GT-Rennfahrer. Der zweifache FIA GT World Cup-Sieger Maro Engel kehrt gemeinsam mit dem Sieger von 2018, Augusto Farfus, nach Macau zurück, während sich mit Raffaele Marciello ein weiterer zweifacher Sieger ebenfalls ins Rennen eingetragen hat.

Zu ihnen gesellen sich der FIA WEC- und IMSA-Champion Earl Bamber, Aston Martins Stammfahrer Marco Sørensen, Porsche-Werksfahrer Thomas Preining, BMW-Ass Kelvin van der Linde und Ferrari-Star Yifei Ye, die das Teilnehmerfeld weiter bereichern.

Porsche ist mit vier Fahrzeugen der am stärksten vertretene Hersteller auf der Starterliste, während BMW und Mercedes-AMG jeweils drei Fahrzeuge ins Rennen schicken. Aston Martin, Audi und Ferrari sind jeweils mit zwei Fahrzeugen vertreten, dazu kommen einzelne Nennungen von Teams mit Lamborghini- und McLaren-Fahrzeugen, was die Stärke und Vielfalt des Wettbewerbs unterstreicht.

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Das Starterfeld präsentiert zudem eine Mischung aus etablierten internationalen Konkurrenten und führenden regionalen Spezialisten. Fahrer wie Dorian Boccolacci, Luca Engstler, Joel Eriksson, Adderly Fong, Alessio Picariello und Alessio Rovera bringen umfangreiche Erfahrung aus GT- und Langstreckenrennen auf der ganzen Welt mit und sorgen so für einen hochkarätigen Kampf über das gesamte Starterfeld hinweg.

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Der FIA GT World Cup hat sich zu einem der Höhepunkte des jährlichen Motorsportfestivals „Macau Grand Prix“ entwickelt und verbindet GT3-Spitzenfahrzeuge mit einer der anspruchsvollsten Straßenrennstrecken im internationalen Rennsport. Die engen Passagen, die Hochgeschwindigkeitsgeraden und die gnadenlosen Leitplanken des Guia-Circuits haben einige der denkwürdigsten Rennen im GT-Sport hervorgebracht, bei denen Präzision, Einsatzbereitschaft und Mut gleichermaßen belohnt werden.

Mit einem Teilnehmerfeld voller werksunterstützter Talente, Meisterschaftssieger und aufstrebender Stars sind die Weichen für eine weitere spannende Ausgabe des FIA GT World Cup gestellt – die neunte insgesamt –, bei der sich die weltbesten GT-Fahrer darauf vorbereiten, auf den Straßen von Macau um den Sieg zu kämpfen und gleichzeitig das 20-jährige Jubiläum der GT3-Kategorie der FIA zu feiern.

Lutz Leif Linden, Präsident der FIA-GT-Kommission, sagt: „Während die GT3 ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, bleibt der FIA GT World Cup mit acht teilnehmenden Herstellern das ultimative Schaufenster der Kategorie. Der Macau-Grand-Prix nimmt einen einzigartigen Platz im globalen Motorsportkalender ein und verbindet eine der anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt mit einer starken Präsenz in einer Region, die für Premium-Hersteller und ihre legendären GT-Modelle von enormer Bedeutung ist. Die Stärke des diesjährigen Teilnehmerfeldes unterstreicht sowohl den Erfolg der GT3-Plattform als auch die anhaltende Anziehungskraft des Wettbewerbs um die FIA-Weltcup-Ehren auf den Straßen von Macau – eine Veranstaltung, die Jahr für Jahr eine hochkarätige Fahreraufstellung aus der Welt des GT- und Langstreckenrennsports zu einem wahrhaft einzigartigen GT3-Sprintrennen anzieht.“

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Vorläufige Teilnehmerliste FIA GT World Cup 2026: