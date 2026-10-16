FIA GT World Cup in Macau: Drei BMW M4 GT3 starten in den Straßenschluchten

BMW M Motorsport ist in dieser Saison mit drei Fahrzeugen beim großen Saisonfinale des GT3-Sports, dem FIA GT World Cup in Macau, am Start. Am 21./22. November werden die Teams WRT und KRC sowie die drei BMW M Werksfahrer Kelvin van der Linde, Raffaele Marciello und Augusto Farfus auf dem berühmten Guia Circuit um den Sieg kämpfen. Für van der Linde ist es das Macau-Debüt als BMW M Werksfahrer.

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Zum insgesamt zweiten und zum ersten Mal seit 2019 geht Kelvin van der Linde in den Straßen von Macau an den Start. Er tritt wie in der DTM in einem BMW M4 GT3 EVO im Design von Premium Technology Partner Shell an, das zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt wird. Marciello greift im zweiten Fahrzeug des Teams WRT nach seinem dritten Macau-Triumph. 2019 und 2023 gewann er jeweils das Hauptrennen. Für BMW M Motorsport war er 2024 bereits nah an seinem dritten Sieg dran. Nach dem Erfolg im Qualifikationsrennen schied er jedoch im Kampf um die Führung im Hauptrennen kurz vor dem Ziel aus. 2025 belegte Marciello den zweiten Platz.

Augusto Farfus kehrt nach einem Jahr Pause mit dem Team KRC nach Macau zurück. Der Sieger von 2018 jubelte 2024 über Platz zwei im Hauptrennen.

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «Wir freuen uns sehr, 2026 mit drei BMW M4 GT3 EVO auf den legendären Straßen von Macau antreten zu können. Vielen Dank an die Teams WRT und KRC für ihren Einsatz. Das GT3-Saisonfinale hat immer eine ganz besondere Atmosphäre und ist als Einzelevent einfach großartig. In Raffaele Marciello und Augusto Farfus haben wir zwei Fahrer mit extrem großer Macau-Erfahrung dabei. Sie zählen jedes Mal, wenn sie am Start sind, zu den heißen Siegkandidaten. Kelvin van der Linde wird zum ersten Mal seit 2019 und auch zum ersten Mal für BMW M Motorsport auf dem Guia Circuit antreten. Das ist eine große Herausforderung, aber als einer der besten GT-Fahrer der Welt wird er sicher ganz vorne dabei sein. Nachdem wir leider in den vergangenen Jahren trotz starker Leistungen den Sieg im Hauptrennen nicht erringen konnten, sind wir diesmal umso entschlossener, ganz oben auf dem Podium zu stehen. Ich drücke allen Beteiligten die Daumen.“

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Kelvin van der Linde: «Ich freue mich sehr auf Macau, nachdem ich dort vor sieben Jahren gefahren bin. Ich habe schöne Erinnerungen daran. Jetzt starte ich dort mit BMW M Motorsport. In den vergangenen Jahren ist Sheldon dort mit dem Shell-Auto gefahren, und ich bin stolz, unseren Namen mit dem Shell-Logo auf dem BMW M4 GT3 EVO dort weiterhin zu vertreten. Ich hoffe, dass wir die Podiumsserie fortsetzen können.“

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Raffaele Marciello: «Ich freue mich riesig, wieder in Macau dabei zu sein. Die vergangenen beiden Jahre waren herausfordernd. Wir hatten immer gute Rennen, aber leider hat es nie ganz zum Sieg gereicht. Diesmal möchte ich wieder ganz oben auf dem Podium stehen. Vielen Dank an BMW M Motorsport und das Team WRT für die Gelegenheit. Es ist toll, mal wieder im GT-Programm des Teams WRT dabei zu sein. Ich werde in Macau alles tun, um ihnen zu geben, was sie verdienen.»

Augusto Farfus: «Es ist für mich immer etwas Besonderes, nach Macau zu kommen. Ich mag diesen Ort sehr und war bei meinen letzten Starts dort jedes Mal auf dem Podium. Bei meinem letzten Rennen mit dem Team KRC sind wir auf Platz zwei gelandet. Macau ist immer ein bisschen eine Lotterie, aber wir kehren mit einem guten Gefühl zurück und hoffen auf ein starkes Ergebnis. Vielen Dank an BMW M Motorsport für diese Möglichkeit – ich kann es kaum erwarten, wieder in den Straßen von Macau zu fahren.»