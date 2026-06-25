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Forza Italia: Erneute Ferrari-Bestzeit im Training der 24h Spa

Auch das zweite Training der 24h Spa wird von Ferrari bestimmt. Arthur Leclerc fuhr im Ferrari 296 GT3 der AF Corse-Mannschaft die schnellste Runde im zweiten Training.

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Erneute Ferrari-Bestzeit in Spa
Erneute Ferrari-Bestzeit in Spa
Foto: SRO
Erneute Ferrari-Bestzeit in Spa
© SRO

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Das zweite Training der 24h Spa endete erneut mit einer Ferrari-Bestzeit. Arthur Leclerc fuhr im 296 GT3 des italienischen Teams die Bestzeit. Leclerc umrundete den Kurs in 2:18.169 Minuten.

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Den zweiten Platz sicherte sich Fabian Schiller im GetSpeed Mercedes-AMG GT3. Dem Sieger der 24h Nürburgring fehlten 0,141 Sekunden auf die Bestzeit des jüngeren Bruders von Charles Leclerc.

Nicklas Nielsen komplettiert im zweiten AF Corse Ferrari die Top-3-Positionen, nachdem er bereits am Vormittag die Bestzeit fuhr.

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Nach 20 Minuten wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen. Pierre Castelein drehte sich im Haas RT Audi in der Speakers-Corner ins Kiesbett, nachdem es eine Berührung mit dem Car Collection Porsche gab.

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Ergebnis 24h Spa Training 2 (Top 10):

  1. Lilou Wadoux/Arthur Leclerc/Sean Gelael - AF Corse - Ferrari 296 GT3

  2. Maxime Martin/Maximilian Götz/Fabian Schiller - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

  3. Alessio Rovera/Tommaso Mosca/Nicklas Nielsen – AF Corse – Ferrari 296 GT3

  4. Salman Owega/Dante Rappange/Guilherme Oliveira/Mikey Porter – Optimum Motorsport – McLaren 720S GT3

  5. Conrad Laursen/Malte Ebdrup/Simon Birch/Frederik Schandorff – Selected Car Racing – Ferrari 296 GT3

  6. Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  7. Joseph Loake/Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3

  8. Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  9. Mark Kastelic/Ariel Levi/Sebastian Øgaard/Rocco Mazzola - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

  10. Marvin Dienst/Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Daan Arrow - WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

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