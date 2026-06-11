Frédéric Makowiecki ersetzt bei den 24h Spa deutsches Porsche-Ass

Fahrerwechsel bei Schumacher CLRT vor den 24h Spa. Frédéric Makowiecki wird Laurin Heinrich im französischen Porsche-Team ersetzen und beim weltgrößten GT3-Rennen im Rennstall von Côme Ledogar antreten.

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Der ehemalige Porsche-Werksfahrer Frédéric Makowiecki wird sich das Fahrzeug mit dem amtierenden DTM-Meister Ayhancan Güven und Matt Campbell beim Langstreckenklassiker in den Ardennen teilen.

Heinrich wird stattdessen an den 6h Watkins Glen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship antreten. Der Porsche-Werksfahrer belegt in der amerikanischen Traditionsrennserie derzeit den zweiten Meisterschaftsrang und ist derzeit der bestplatzierte Porsche-Pilot.

Die 24h Spa und die 6h Watkins Glen finden parallel am letzten Juni-Wochenende statt.

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